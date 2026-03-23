Dharashiv News: अवकाळीचा ७१ गावांना फटका, ९९८ हेक्टर रब्बी, ४०९ हेक्टरवरील फळपिकांचे नुकसान; दीड हजार हेक्टरवरील पिके उद्ध्वस्त

धाराशिव: जिल्ह्यामध्ये सोमवार ते गुरुवार (ता. १६ ते १९) या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पाऊस, सोसाट्याचा वारा आणि गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार जिल्ह्यातील ७१ गावांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला असून, एक हजार ४०७.४० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे..या नैसर्गिक संकटामुळे लोहारा तालुक्यात सर्वाधिक ४० गावांमध्ये नुकसान झाले. येथील ८६१.७० हेक्टरवरील पिके आडवी झाली आहेत. त्याखालोखाल तुळजापूर तालुक्यातील १९ गावांना फटका बसला असून, ३२३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. उमरगा तालुक्यातील २ गावांमधील २०६ हेक्टर क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे.जिल्ह्यात जिरायत, बागायत आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..गहू, रब्बी ज्वारी, हरभरा आणि ऊस यांसारख्या मुख्य पिकांसह भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. फळपिकांमध्ये आंबा, पपई, केळी, द्राक्ष, लिंबू, मोसंबी, टरबूज आणि खरबूज या फळबागांना निसर्गाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका बसला आहे.दरम्यान, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पंचनामे करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्याची मागणीही जिल्ह्यातून होत आहे..नुकसानीचे पंचनामे सुरूभूम, परंडा आणि वाशी तालुक्यात या कालावधीत कोणत्याही नुकसानीची नोंद झालेली नाही. हाताशी आलेली पिके आणि फळबागा डोळ्यादेखत उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आले असून, मार्चअखेरपर्यंत नुकसानीची अंतिम आकडेवारी समोर येणार आहे. त्यानंतर कृषी विभागाकडून मदतीसाठी नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.."जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. सध्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असून, मार्चअखेरपर्यंत नुकसानीची अंतिम आणि अचूक आकडेवारी समोर येईल. हा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच, बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळावी यासाठी तो तातडीने राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे."- राजकुमार मोरे,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव.