Nanded News: नांदेड जिल्हा बँक निवडणुकीचा आज देगलूरात फैसला; सहकारातील राजकीय चुरस शिगेला

देगलूर : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या देगलूर तालुक्यातील एका संचालकपदासाठी रविवारी (ता. २६) मतदान होत असून, सहकारातील राजकीय समीकरणे आणि पडद्यामागील घडामोडींमुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मतदार सुरक्षित राहावेत म्हणून काही जणांना सहलीवर पाठविण्यात आल्याची चर्चा असून, हे मतदार रविवारी थेट मतदान केंद्रावर दाखल होणार असल्याने वातावरण अधिकच रंगतदार झाले आहे..कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इमारतीतील सहाय्यक निबंधक कार्यालयात सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होणार आहे. मतदान केंद्राध्यक्ष म्हणून सटवाजी ऐनवार हे काम पाहणार आहेत..जिल्हा बँकेच्या बहुतांश जागा जिल्ह्यात सर्वपक्षीय सहमतीतून बिनविरोध झाल्या असल्या, तरी काही ठिकाणी तडजोड न झाल्याने निवडणुकीची रंगत वाढली आहे. देगलूर तालुक्यात काँग्रेसच्या श्वेता बसवराज पाटील आणि भाजपचे विद्यमान संचालक विजयसिंह देशमुख हाणेगावकर यांच्यात थेट लढत होत आहे..उमेदवारीच्या प्रक्रियेदरम्यान माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर यांना संधी मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांच्या समर्थकांना होती. मात्र पक्षाने पुन्हा विद्यमान संचालकांवर विश्वास दाखवल्याने पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली. या नाराज गटातील काही कार्यकर्ते उघडपणे विरोधात प्रचार करत असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला..या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी शुक्रवारी रात्री देगलूरमध्ये येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. नाराज नेत्यांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न झाले; मात्र काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी बंद असल्याने संवाद साधण्यात अडचणी आल्या. त्यानंतर तालुकाध्यक्ष ॲड. प्रीतम देशमुख हाणेगावकर यांच्याशी चर्चा करून पुढील रणनीतीचे टिप्स देऊन अशोकरावांनी मध्यरात्री उशिरा देगलुर सोडले..देगलूर तालुक्यात सोसायटी मतदारसंघातील ७७, 'ब' वर्गातील ९ आणि 'क' वर्गातील १६ अशा एकूण १०२ मतदारांकडून मतदान होणार असून, या मतदानातून सहकारातील राजकीय वर्चस्वाचा निर्णय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.