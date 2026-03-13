Nanded News: नांदेडमध्ये गॅस एजन्सीसमोर पहाटेपासून रांगा; घरगुती सिलिंडरवर व्यावसायिकांची नजर; घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर वाढला

नांदेड: जिल्हा प्रशासनाकडून नांदेड जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा पुरेसा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शहरातील अनेक गॅस एजन्सीसमोर गुरुवारी पहाटेपासूनच नागरिकांच्या मोठ्या रांगा दिसून आल्या. सिलिंडर मिळेल की नाही या भीतीमुळे नागरिक मोठ्या संख्येने एजन्सीकडे धाव घेत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात घरगुती गॅस पुरेसा उपलब्ध असल्याचे प्रशासन सांगत असताना रांगा लागण्यामागे काळाबाजाराचेही कारण असू शकते, अशी चर्चा आहे. नांदेड शहरात एक हजारपेक्षा अधिक हॉटेल्स, मेस व खानावळी, भोजनालये सुरू आहेत. या ठिकाणी व्यावसायिक गॅसऐवजी घरगुती गॅस सिलिंडरचा सर्रास वापर होत असल्याचे दिसून येते. अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असला तरी याबाबत कारवाई अत्यल्प प्रमाणात झाली आहे. .ओटीपी प्रणालीमुळे संभ्रममागील काही दिवसांत गॅस दरवाढ, व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात आलेला अडथळा आणि घरगुती गॅससाठी सुरू करण्यात आलेली ‘ओटीपी’ प्रणाली यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर गॅस बुकिंगसाठी वापरले जाणारे मोबाइल क्रमांक लागत नसल्याच्या तक्रारीही अनेक ग्राहकांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची डोकेदुखी वाढली असून, एजन्सीसमोर गर्दी वाढत आहे..LPG टंचाईत गॅस सिलिंडरची टेन्शन संपली! ‘ही’ वस्तू बनली घराघरातील नवा पर्याय.एकाच कुटुंबात वेगवेगळ्या एजन्सीचे कनेक्शनशहरासह जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा किंवा वडील यांच्या नावावर वेगवेगळ्या गॅस एजन्सींचे कनेक्शन असल्याचेही यानिमित्ताने समोर आले आहे. त्यामुळे काही जण एकापेक्षा अधिक सिलिंडर घेऊन त्यांची जादा दराने विक्री करत असल्याची माहिती मिळत आहे. साधारणपणे ९०० ते १००० रुपयांत मिळणारा सिलिंडर काही ठिकाणी पंधराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याची चर्चा आहे..Nanded Farmers: नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांना १०९१ कोटींची मदत.प्रशासनाकडून कारवाईची गरजगेल्या आठवडाभरापासून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा अडचणीत आल्याने अनेक व्यावसायिकांनी घरगुती सिलिंडरचा वापर सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे घरगुती सिलिंडवर ताण वाढला असून, नागरिकांमध्ये सिलिंडर मिळण्याबाबत भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर, काळाबाजार आणि अनियमितता यावर प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा झाल्यामुळे हॉटेल आणि छोट्या खाद्यव्यवसायांवर परिणाम होत आहे. काही ठिकाणी कामकाज मर्यादित ठेवावे लागत आहे. प्रशासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत करावा.- राजेश पातावार,ग्राहक, नांदेड..अफवांमुळे एजन्सीवर अनावश्यक गर्दी होत आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजू लोकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. घरगुती सिलिंडरचा तुटवडा नसताना लोकांनी घाईगडबडीत सिलिंडर घेण्यासाठी रांगा लावणे टाळावे. अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.- संगीता मंठाळकर,गृहिणी, नांदेड. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.