Crime News: दहा हजारांचे कर्ज, ७५ हजारांची मागणी; मायच्या काळजाचा तुकडा हरपला!

नांदेड: ‘‘दोन माणसं आली व्हती, त्याला गाडीवर बसून नेलं. आमाला वाटलं येईल परत. पण एक दिवस फोनवर ते म्हणू लागलं, माय मला लय मारायलेत, तरास सोसंना झालाय, मला पैसे टाक. घरात लाख रुपये कुठं ऱ्हातात व्हय, जोड त लावा लागंल की न्हाई, असं मी त्याला म्हणली व्हती. मग फोन बंद झाला... मह्य लेकरू याइनं मारून टाकलं, आन आता सांगतेत फाशी घेतली म्हणून...’.दहा हजारांच्या फायनान्सच्या कर्जापोटी जीव गेलेल्या शेतकऱ्याच्या मातेने असा हंबरडा फोडला आणि उपस्थितांचेही डोळे पाणावले.शहरातील हिंगोली गेट परिसरातील चिखलवाडी रस्त्यावर असलेल्या खालसा फायनान्सच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत शनिवारी (ता.२४) सकाळी आढळला. चंद्रकांत दगडूजी शिंदे (वय ४०, रा. माळकौठा, ता. मुदखेड) असे मृताचे नाव आहे. दरम्यान, कर्जवसुलीसाठी पतीला गावातून दुचाकीवरून बळजबरीने नांदेडला आणून खालसा फायनान्सच्या कार्यालयात दोन दिवस डांबून ठेवले. मारहाण करून त्यांचा गळफास देऊन खून केल्याचा आरोप मृत शेतकऱ्याच्या पत्नीने पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत केला आहे. याप्रकरणी वजिराबाद पोलिस ठाण्यात खालसा फायनान्सच्या मालकासह दोन अनोळखी व्यक्ती आणि इतरांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..मृत शेतकऱ्याची पत्नी ज्योती शिंदे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, २२ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास चंद्रकांत हे गावातीलजात होते. त्यावेळी दुचाकीवर आलेल्या अंदाजे ३५ ते ४० वयोगटातील दोन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांना दुचाकीवर बसवून सोबत नेले. यावेळी चंद्रकांत यांनी पत्नीला हाताने इशारा करून संध्याकाळी फोन करण्यास सांगितले. त्याच दिवशी रात्री आठच्या सुमारास यांच्या घरी फोन आला. संबंधित व्यक्तीने आपण नांदेड येथील खालसा फायनान्समधून बोलत असल्याचे सांगितले. चंद्रकांत यांनी फायनान्सकडून १० हजार रुपये घेतले असून, व्याजासह ७५ हजार रुपये कार्यालयात आणून भरल्यास त्यांना सोडण्यात येईल, असे सांगण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. याच फोनवर चंद्रकांत यांनी आपल्याला फायनान्सचे लोक मारहाण करीत असल्याचे कुटुंबीयांना सांगितल्याचेही नमूद आहे..२४ ऑक्टोबर रोजी दुपारी चंद्रकांत यांच्या मुलीने संबंधित क्रमांकावर फोन केला असता, त्यांनी ते झोपले असल्याचे सांगून फोन बंद केला. त्यानंतर काही वेळातच त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाली. यानंतर पत्नी व नातेवाइकांनी हिंगोली गेट पुलाजवळील खालसा फायनान्सच्या कार्यालयात जाऊन पाहणी केली. तेथे छताच्या पंख्याला पांढऱ्या रंगाच्या रूमालाने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत चंद्रकांत यांचा मृतदेह आढळल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..कर्जाचे १० हजार, वसुलीची मागणी ७५ हजारांचीशिंदे यांनी खालसा फायनान्सकडून १० हजार रुपये घेतले होते. या दहा हजार रुपयांमधील तीन हजार रुपये व्याजाच्या नावाखाली कपात करून सात हजार रुपयेच त्यांच्या हातात दिले. व्याजासह ७५ हजार रुपये भरल्यानंतरच त्यांना सोडण्यात येईल, असे फायनान्स कार्यालयातून फोन करून सांगण्यात आल्याचा आरोप पत्नी ज्योती यांनी तक्रारीत केला आहे. तसेच पैसे भरण्यासाठी दबाव आणला जात होता. दोन दिवसांपासून त्यांना कार्यालयात डांबून ठेवून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप पत्नीने तक्रारीत केला आहे.मुलगी रूपालीने सांगितले, की गावात यापूर्वीही दोन माणसांना नेलं होतं, त्यांना संध्याकाळी नेऊन सकाळी सोडलं होतं; त्यामुळे आम्हाला वाटलं तसंच सोडून देतील, पण यावेळी सोडले नाही. वडिलांनी ७,००० रुपये घेतले होते आणि ते ७०,००० रुपयांची मागणी करत होते..वजिराबाद पोलिसांत खुनाचा गुन्हा; एकाला ताब्यात घेतल्याची माहितीयाप्रकरणी पत्नी ज्योती शिंदे यांच्या तक्रारीवरून वजिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ५३३/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१), १४०(१), १४०(२), १४२, १२७(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खालसा फायनान्सचा मालक, दुचाकीवरून चंद्रकांतला घेऊन जाणारे दोन अनोळखी व्यक्ती आणि इतरांविरुद्ध तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणात एका व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिस निरीक्षक अजित कुंभार तपास करीत आहेत. चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून उत्तरीय तपासणीसाठी येथील शासकीय रुग्णालयात रात्री नेण्यात आला होता..निष्पक्ष चौकशीची मागणीया प्रकरणातील खालसा फायनान्सचा चालक पसार झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, शिंदे यांचा मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, याचा तपास तातडीने करावा, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.आठवडाभरात दुसऱ्या शेतकऱ्याचा मृत्यूनांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याचा उल्लेख करणारा व्हिडिओ तयार करून बोरगाव येथील एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर आता माळकौठा येथील शेतकऱ्याचा खासगी फायनान्सच्या कार्यालयात मृतदेह आढळल्याने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण आणि खासगी कर्जवसुलीच्या पद्धतींबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कर्जाची रक्कम, वसुलीसाठी वापरलेली पद्धत आणि शेतकऱ्याच्या मृत्यूमागील नेमके कारण यांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.मह्य लेकरू याइनं मारून टाकलं, सांगतेत फाशी घेतली म्हणून...ते काय म्हणू लागले? पैसे आधी पोचती करा, आम्हाला माणूस नको, पैसे लागतात. रात्री एका बाईचा फोन आला होता, ती म्हणाली पैसे दिऊन टाका, नाहीतर लय मारू. आम्ही काहीबी करू शकतो, पैसे भरावेच लागतील. मह्य लेकरू याइनं मारून टाकलं हो आन आता सांगतेत फाशी घेतली म्हणून... एवढे एवढे दोन पोरं हायती त्याला. त्याईनं कुणाकडं पहाव? सरशाबाई सांगत होत्या .शिंदे यांच्या मृत्यूप्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या प्रकरणात पोलिसांनी एका व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे. संबंधित फायनान्स मालक, शिंदे यांना उचलून नेणारे दोन व्यक्ती आणि इतरांविरुद्ध वजिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपास, फॉरेन्सिक आणि शवविच्छेदन अहवालानंतर पुढील तपासाची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.- डॉ. नीलाभ रोहन,पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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