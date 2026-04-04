Nanded Gangwar: नांदेड गँगवारचा थरार... मध्यरात्री रक्तरंजित हल्ला; एका रात्रीत तीन जणांची निर्घृण हत्या, शहरात दहशत!

नांदेड शहरात शुक्रवारी रात्री मध्यरात्रीनंतर डी-मार्ट ई-स्क्वेअर परिसरात आणि विष्णुपुरी भागात घडलेल्या तीन हत्याकांडांनी नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली आहे. जुन्या वैमनस्यातून भडकलेल्या या गँगवारमध्ये तिघांचा जीव गेला असल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिस प्रशासनाने तातडीने मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी पहाटे सुमारे दीड वाजता ई-स्क्वेअर परिसरात दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये एकमेकांसमोर उभे राहण्याची घटना घडली. जुन्या वादातून हा वाद अधिक तीव्र होत गेला आणि त्यानंतर तलवारी व खंजिरींसारख्या धारदार शस्त्रांचा वापर करून एकमेकांवर हल्ला चढवण्यात आला. या भीषण हल्ल्यात अर्जित सिंह चव्हाण, सय्यद अवेज आणि महम्मद अरबाज या तीन तरुणांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि नागरिकांनी भीतीने घराबाहेर पडण्याचे टाळले..एकमेकांविरुद्ध दोन खुनांचे गुन्हे दाखलया संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध दोन खुनांचे गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिसांनी त्वरित हालचाल करत दोन्ही बाजूंच्या काही संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. माहितीनुसार, एका गटाचे नेतृत्व साई गेहरवाल करत असून त्याचे साथीदार या घटनेत सहभागी होते, तर दुसऱ्या गटात अर्जित सिंह चव्हाण व त्याचे सहकारी सक्रिय होते. जुन्या वैरभावातून उद्भवलेल्या या गँगवारमुळे शहरातील शांतता भंग झाली आहे..पोलिस बंदोबस्त तैनातघटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलिस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी तेथील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि तातडीने आवश्यक ती पावले उचलली. परिसरात शांतता राखण्यासाठी मोठ्या संख्येने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अफवा पसरवू नये किंवा घाबरू नये, असे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..प्रकरणाचा सखोल तपासपोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून, गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या इतर आरोपींचा शोध घेण्याचे काम वेगाने चालू आहे. दोन्ही गटांतील संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले असल्याने लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. नांदेडकरांसाठी ही घटना धक्कादायक ठरली असून, शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही मोठी आव्हानात्मक घटना मानली जात आहे.पोलिस प्रशासनाने नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे आणि परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे स्पष्ट केले आहे.