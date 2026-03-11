Nanded Government Hospital Faces Serious Waste Management Issue: नांदेड शासकीय रुग्णालय परिसरात कचऱ्याचा ढीग; रुग्ण व नातेवाइक त्रस्त

नांदेड : शहरातील विष्णुपुरी परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय परिसरात स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला असून रुग्णालयाच्या आत आणि बाहेर मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचल्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या रुग्णालयातच अस्वच्छतेचे चित्र दिसत असल्याने नागरिकांत संताप व्यक्त केला जात आहे..रुग्णालयात दररोज जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील विविध भागांतून हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, रुग्णालयाच्या आवारातच कचऱ्याचे ढिगारे साचलेले असल्याने रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना अस्वच्छ वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. रुग्णालयाच्या बाहेर नागरिकांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेल्या बसस्थानक परिसरात कचऱ्याचे ढिगारे पडलेले दिसत असून, काही ठिकाणी प्लॅस्टिक, उरलेले अन्न आणि इतर घनकचरा विखुरलेला आहे..यामुळे परिसरात सतत दुर्गंधी पसरत आहे. याशिवाय रुग्णालयाच्या आवारात असलेल्या उपहारगृह व निवास संकुलाच्या बाजूलाच मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकण्यात येत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. काही ठिकाणी जैविक कचऱ्याचे ढिगारे पडलेले दिसून येत असून, त्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे परिसरात उभे राहणेही कठीण झाले आहे..Nanded News: नागरिकांची मागणी; ‘कंधार-पांगरा’चे काम अर्धवट अवस्थेतच .या कचऱ्यामुळे माशा व डासांची वाढ होत असल्याने संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरोग्य सेवा देणाऱ्या रुग्णालयातच स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. रुग्णालय परिसर हा स्वच्छ आणि सुरक्षित असणे अत्यंत आवश्यक असताना प्रत्यक्षात कचऱ्याचे ढिगारे आणि दुर्गंधीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Nanded Railway Ticket: फुकट्या प्रवाशांकडून सव्वा कोटीची वसुली; नांदेड रेल्वे विभागाची फेब्रुवारीत तिकीट तपासणी मोहीम.त्यामुळे रुग्णालय व्यवस्थापन आणि संबंधित यंत्रणांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. रुग्ण, नातेवाइक तसेच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावून नियमित साफसफाईची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.