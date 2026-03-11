मराठवाडा

Nanded Government Hospital Faces Serious Waste Management Issue: नांदेड शासकीय रुग्णालय परिसरात कचऱ्याचा ढीग; रुग्ण व नातेवाइक त्रस्त

Nanded Hospital Waste Management Issue: नांदेडच्या डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय परिसरात कचऱ्याचे ढिगारे साचल्यामुळे तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे.
Nanded Government Hospital Faces Serious Waste Management Issue

Nanded Government Hospital Faces Serious Waste Management Issue

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : शहरातील विष्णुपुरी परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय परिसरात स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला असून रुग्णालयाच्या आत आणि बाहेर मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचल्यामुळे परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली आहे. रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या रुग्णालयातच अस्वच्छतेचे चित्र दिसत असल्याने नागरिकांत संताप व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
Marathwada
Hospital
Admission Issue
Municipal waste management

Related Stories

No stories found.