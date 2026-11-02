Crime News: गावठाणातील जागेचा वाद टोकाला; टेंपो अंगावर घालून ४६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

लोहा : गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या वादातून झालेल्या बाचाबाचीत मालवाहू टेंपो अंगावर घालून ४६ वर्षीय व्यक्तीचा खून केल्याची घटना रविवारी (ता. एक) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास खांबेगाव (ता. लोहा) येथील बसस्थानक परिसरात घडली. अरुण भाऊराव कुंटे (वय ४६, रा. खांबेगाव), असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी वत्सलेश्वर केशव हिलाल आणि नागेश केशव हिलाल (दोघे रा. खांबेगाव) या दोन भावांना लोहा पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. .खांबेगाव हे लोहा तालुक्यातील गंगाखेड रस्त्यावरील एक हजार लोकवस्तीचे गाव आहे. गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या कारणावरून अरुण कुंटे आणि वत्सलेश्वर केशव हिलाल (वय ३०, रा. खांबेगाव) यांच्यात वाद झाला. या वादाचे रूपांतर बाचाबाचीत झाले. त्यानंतर वत्सलेश्वर हिलाल याने स्वतःच्या मालकीचा मालवाहू टेंपो (एमएच २६ बीई २४८६) कुंटे यांच्या अंगावर घातल्याचा आरोप आहे. धडकेनंतर कुंटे काही अंतरापर्यंत फरफटत गेले. त्यांच्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने लोहा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..घटनेची माहिती मिळताच लोहा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन संबंधित मालवाहू टेंपो जप्त केला. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नांदेडहून विशेष पोलिस पथकही पाचारण करण्यात आले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी जुमडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अरविंद घोडके तपास करीत असून, सहायक पोलिस निरीक्षक पठाण तपासात मदत करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.