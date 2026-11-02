मराठवाडा

Crime News: गावठाणातील जागेचा वाद टोकाला; टेंपो अंगावर घालून ४६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

Nanded Crime News: नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यात गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या वादातून मालवाहू टेंपो अंगावर घातल्याने ४६ वर्षीय अरुण कुंटे यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दोन सख्ख्या भावांना लोहा पोलिसांनी अटक केली आहे
Police investigate the fatal tempo attack following a dispute over open village land in Khambegaon.

Police investigate the fatal tempo attack following a dispute over open village land in Khambegaon.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोहा : गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या वादातून झालेल्या बाचाबाचीत मालवाहू टेंपो अंगावर घालून ४६ वर्षीय व्यक्तीचा खून केल्याची घटना रविवारी (ता. एक) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास खांबेगाव (ता. लोहा) येथील बसस्थानक परिसरात घडली. अरुण भाऊराव कुंटे (वय ४६, रा. खांबेगाव), असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी वत्सलेश्वर केशव हिलाल आणि नागेश केशव हिलाल (दोघे रा. खांबेगाव) या दोन भावांना लोहा पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

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