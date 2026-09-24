Crime News: बोथ फाट्यावर चोरट्यांनी एकाच रात्री सात दुकाने फोडली

मांडवी,: मांडवी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील बोथ फाटा (ता. किनवट) येथे चोरट्यांनी एकाच रात्रीत सात दुकाने फोडल्याची घटना घडली. यामध्ये एका बारसह दोन कृषी सेवा केंद्रे आणि चार पानटपऱ्यांचा समावेश आहे. ही घटना १९ सप्टेंबरच्या रात्री घडली. .बोथ फाटा येथील कोंडय्या इल्मया इरकोटी यांच्या लकी बार अण्ड रेस्टॉरंटच्या मागील दरवाजाचे कुलूप व टिनपत्रे तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. बारमधील ५० हजार ९९५ रुपयांची विदेशी दारू व बीअर, सहा हजार रुपयांचा सीसीटीव्ही कॅमेरे व डीव्हीआर तसेच गल्ल्यातील आठ हजार रुपये रोख, असा एकूण ६४ हजार ९९५ रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेण्यात आला..नंतर चोरट्यांनी जवळच असलेल्या उमरी (बा.) येथील दुकानांकडे मोर्चा वळवला. यामध्ये तुळजाई कृषी सेवा केंद्र, कैलास कृषी सेवा केंद्र, कपिल पानटपरी, नवीन पानटपरी, रोशन पानटपरी आणि मयूर जनरल स्टोअर्स यांचा समावेश आहे. काही दुकानांचे कुलूप व टिनपत्रे तोडून चोरी केली, तर काही ठिकाणी चोरीचा प्रयत्न करण्यात आला. माहूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी किरण बोंडवे तसेच मांडवीचे सहायक पोलिस निरीक्षक गंगाधर गायकवाड यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून व्यापाऱ्यांना धीर दिला. या प्रकरणी मांडवी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिस चोरट्यांचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.