Nanded News : नांदेड पोलिसांचा 'सर्जिकल स्ट्राईक': सिंदखेड हद्दीतील सराईत गुन्हेगार ३ जिल्ह्यांतून हद्दपार; गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले!

नांदेड : नांदेड जिल्हयातील गुन्हेगारांवर वारंवार प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन सुध्दा त्यांच्या वर्तनात सुधारणा होत नसल्याने अशा गुन्हेगारांना कारागृहात स्थानबध्द तसेच हद्दपार करणे बाबत पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार,नांदेड यांच्या ऑपरेशन फ्लश आऊट नुसार सिंदखेड पोलीस ठाणे हद्दीतील सारखणी येथील सराईत आरोपीला ता.२४ रोजी उपविभागीय अधिकारी किनवट यांनी पाच महिन्याकरिता तीन जिल्ह्यातून हद्दपारचे आदेश दिले आहे..पोलीस ठाणे सिंदखेड यांच्याकडुन कलम ५६ (१)(ब), मुंबई पोलीस अधिनियम नुसार पोलीस ठाणे हद्दीतील मौ.सारखणी येथील विनयभंग,शिवीगाळ,मटका,जुगार,भितीचे वातावरण निर्माण करणे असे गुन्हे दाखल असलेला इसम नामे किशोर प्रेमसिंग राठोड, रा.सारखणी ता.किनवट यास हद्दपार करणे बाबत प्रस्ताव सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, किनवट यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता.सदर व्यक्तीस हद्दपार करणे बाबतचा प्रस्ताव मंजुर होणेसाठी सहायक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधवर पाठपुरावा चालू होता.सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनित चंद्र दोन्तुला यांनी नमुद इसमास पाच महिण्यांकरीता नांदेड,हिंगोली व यवतमाळ जिल्हयातून हद्दपार केले आहे.सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, किनवट यांच्या परवानगी शिवाय सदर हद्दपार व्यक्ती प्रतिबंधित जिल्ह्यात पाच महिने प्रवेश करु शकणार नाही..◼️ सामाजिक शांतता भंग करणाऱ्या उपद्रवींची आता खैर नाहीसिंदखेड पोलीस ठाणे अंतर्गत सन २०२५ ते २०२६ ते आज अखेर पर्यंत साहेब जिल्हा अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी किनवट यांच्याकडे सुरुवातीला तडीपारीचे एकूण सहा प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी तीन जणांना हद्दपार करण्यात आले, एक जणांचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला तर दोन प्रस्ताव कारवाई प्रविष्ट आहे.दरम्यान २४ तासासाठी एकूण ६४ जणांना हद्दपार करण्यात आले तर ९३ जणांवर अप्पर पोलीस अधीक्षक भोकर आणि उपविभागीय अधिकारी कार्यालय किनवट येथे प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली तर नव्याने पोलीस स्टेशन डायरीला गुन्हे नोंद असलेले,समाजामध्ये अशांतता निर्माण करण्याच्या हेतूने गुन्हेगारी पर्वतीस वाव देणे, कायदा व सुव्यवस्थेला गालबोट लागेल अशा घटनांमध्ये सहभागी होणे किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या विरुद्ध पोलीस ठाणे सिंदखेड हद्दीतील दहा जणांचे तडीपारीचे प्रस्ताव नव्याने दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. .कारवाई झालेल्या हद्दपार व प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रस्तावासाठी नांदेड चे पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस ठाणे सिंदखेड चे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रमेश जाधवर, व प्रतिबंधक कार्यवाही पथक यांनी सतत पाठपुरावा केला आहे,आणि करत आहेत. पोलिसांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे एकंदरीत सिंदखेड पोलीस ठाणे हद्दीतील दहेली, सारखणी आणि वाई बाजार या महत्त्वाच्या बाजारपेठ असलेल्या गावांसह इतर संवेदनशील गावामध्ये हद्द शांतता नांदत आहे.