Nanded Crime: ''पोलिसांनीच मला वडिलांच्या घरी सोडलं'', गायब झालेली आंचल बोलली; नांदेड प्रकरणात नवा ट्विस्ट

Saksham Tate Case: वडील आणि भावाने मिळून प्रियकराचा खून केल्यानंतर त्याच्या मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल गायब झाली होती. तिच्या सासूने ती घरातून गेल्याचं माध्यमांना सांगितलं होतं. त्यानंतर दोन दिवसांपासून हे प्रकरण चर्चेत आलेलं होतं. त्यातच आता खुद्द आंचल हिने आपली भूमिका माध्यमांसमोर स्पष्ट केली आहे..आंचल मामीडवार म्हणाली की, सक्षमचा लहान भाऊ माझ्याशी गैरवर्तन करीत होता. त्यामुळे मला घर सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ही बाब मी सक्षमच्या कुटुंबियांना सांगितली होती, मात्र त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही. पुढे काही चुकीचे घडू नये म्हणून मी घर सोडलं, असं आंचल म्हणाली..HDFC नंतर आता 'या' बँकांनीही वाढवले व्याजदर! कर्जदारांच्या EMI मध्ये वाढ निश्चित; लोन घेणाऱ्यांना मोठा झटका.''मी हा निर्णय पोलिसांना सांगून घेतला आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी माझ्या सोबत येऊन मला माझ्या वडिलांच्या घरी सोडलं. सध्या मी वडिलांच्या घरी रहाते.'' असं आंचलने सांगितलं. शिवाय सक्षमच्या वडिलांचा मृत्यू हा आजारपणामुळे झाल्याचंही तिने संगितलं..आंचल पुढे म्हणाली की, माझ्याबाबतची खरी परिस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय विनाकारण माझ्यावर टीका करु नये. सोशल मीडियात सध्या आचलबद्दल चर्चा सुरु आहे. त्यावरु तिने नाराजी व्यक्त केली. आपण आपल्या वडिलांच्या घरी आहोत, कुठेही गेलेलो नाहीत, असं तिने स्पष्ट केलं..२७ वर्षीय महसूल सहाय्यक तरुणीवर कोयत्याने ८ वार; आरोपी हायकोर्टात शिपाई, तरुणी साताऱ्याची.नेमकं काय घडलं?नांदेड शहरातील जुना गंज भागातील आंचल मामीडवाड या तरुणीचे सक्षम ताटे नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र हे प्रकरण आंचलच्या घरी समजल्यानंतर तिच्या वडिलांनी आणि भावाने मिळून सक्षमचा निर्घृण खून केला. हत्येनंतर आंचलने चक्क आपल्या प्रियकराच्या मृतदेहाशी लग्न केलं आणि त्याच्या नावाचं कुंकूदेखील लावून घेतलं. एवढच नाहीतर या तरूणीने तिच्या प्रियकराची हत्या करणाऱ्या आपल्या भावाला व वडिलांना फाशीची शिक्षा दिली जावी, अशी मागणीही केली होती. त्यानंतर १० जून २०२६ रोजी आंचल घरातून निघून गेल्याचं तिच्या सासूने एका मुलाखतीत सांगितलं. ''आंचलने तिच्या आजीच्या आजारपणाचं कारण सांगितलं, मीही तिला सोडायला गेले होते.'' असं तिच्या सासूने सांगितलं होतं. या प्रकरणात आता आंचलने सक्षमच्या भावावर गंभीर आरोप करत आपण वडिलांकडे आहोत, असं म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.