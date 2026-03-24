Nanded News: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ; चार महिन्यांपासून मानधन थकीत, शासनाने तातडीने निधी द्यावा; पाणी व स्वच्छता विभागावर परिणाम

नांदेड: जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागातील तालुका स्तरावर कार्यरत गट समन्वयक व तालुका समन्वयक यांचे डिसेंबर २०२५ पासून मानधन थकीत असल्याने त्यांच्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. सलग चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून, याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. .आर्थिक वर्ष संपत आले असतानाही मानधन न मिळाल्याने दैनंदिन खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. यापूर्वीही जिल्हा स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी आझाद मैदान येथे आंदोलन करावे लागले होते. आता तालुका स्तरावरील कर्मचाऱ्यांवरही तीच वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सदर कर्मचारी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक व वैयक्तिक शौचालय उभारणी, गावे मॉडेल बनविणे, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान तसेच जल जीवन मिशनअंतर्गत विविध कामे प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापनात हे कर्मचारी महत्त्वाचा दुवा म्हणून कार्यरत आहेत..सेवेत असूनही नोकरीची शाश्वती नाहीदरम्यान, वाढत्या महागाईमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे व वैद्यकीय खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे अनेक कर्मचारी १० ते १५ वर्षांपासून सेवेत असूनही नोकरीची शाश्वती नसताना मानधनही वेळेवर मिळत नाही..त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीया पार्श्वभूमीवर संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासन, संबंधित मंत्री, आमदार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तातडीने थकीत मानधन देण्याची मागणी केली आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.