Paithan Wildlife Crime: पैठण तालुक्यात राष्ट्रीय पक्षी मोराची निर्घृण हत्या; संतप्त ग्रामस्थांकडून दोघांना चोप, वनविभागाचा तपास सुरू

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : पैठण तालुक्यातील चितेगाव–बोकुड जळगाव रोडलगत पांगरा शिवारात गट क्रमांक १० मध्ये अत्यंत संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. दोन तरुणांनी भारताचा राष्ट्रीय पक्षी असलेल्या मोराला पकडून त्याच्या डोक्यात काठी मारत निर्घृणपणे ठार केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. हि घटना आज ता. २३ रोजी दुपारच्या वेळी घडली आहे..प्रत्यक्षदर्शी ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुण मोरावर हल्ला करत असताना काही नागरिकांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत दोन्ही तरुणांना पकडले व त्यांना चांगलाच चोप दिला. दरम्यान, एका संशयिताकडे धारदार शस्त्र (चाकू) आढळून आल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.या प्रकरणातील संशयितांची नावे गणेश अशोक जैन आणि विशाल डाबर चव्हाण अशी असल्याचे समजते. घटनेनंतर वन्यजीव प्रेमींनी तीव्र संताप व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे..मोर हा देशाचा राष्ट्रीय पक्षी असून त्याचे संरक्षण वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार मोराला इजा करणे किंवा ठार मारणे हा गंभीर गुन्हा ठरतो आणि दोषींना कठोर शिक्षा होऊ शकते.घटनेची माहिती मिळताच वनविभाग व पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर कुटे, अलका राठोड (वन परिमंडळ) आणि भारत पवार यांनी पंचनामा करून मृत मोर, संशयित आरोपी व संबंधित साहित्य ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर कुटे यांनी सांगितले की, "संशयित आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. लवकरच अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात येईल."दरम्यान, अशा प्रकारच्या अमानुष घटनांविरोधात नागरिकांनी सतर्क राहून तत्काळ प्रशासनाला माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.