Paithan Pachod News: आधुनिक वॉटर प्युरिफायरला मागे टाकत पाचोडच्या आठवडे बाजारात ‘गरिबांचा फ्रिज’ मातीच्या माठांना उसळीची मागणी

पाचोड : उन्हाच्या तिव्रतेसोबत पिण्यासाठी थंड पाण्याची अपेक्षाही जोर धरू लागली, पिण्याच्या पाण्यापासून होणारे विविध आजार टाळण्यासाठी 'वॉटर फिल्टर' सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात होत असला, तरी ग्रामीण भागातील घराघरांत मातीच्या माठांना आजही विशेष मागणी असल्याचे चित्र पाचोड (ता.पैठण) च्या आठवडे बाजारासह सर्वत्र पाहवयास मिळते..आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात शहरांसह ग्रामीण भागात जलशुद्धीकरण यंत्र (वॉटर प्युरिफायर) घरोघरी पोहोचले आहे. मात्र गरिबांचे फ्रिज म्हणून परिचित असलेल्या मातीच्या माठांची मागणी ग्रामीण भागात तग धरून आहे. माठांतील पाणी चवदार, निरोगी असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. उन्हाच्या वाढत्या झळा पाहून कुंभारांनी बनविलेल्या माठांची दुकाने बाजारासह विविध रस्त्या रस्त्यावर थाटली गेली असून माठांच्या आकारानुसार माठांच्या किंमती आहेत. चिकन मातीत घोड्याची "लीद" मिश्रीत करून तयार केलेल्या माठांत विशेषतः थंड पाणी होऊन ते पिण्यास चवदार लागत असल्याने ग्रामीण भागात त्यास विशेष पसंती आहे. प्रत्येकांकडे वीज, फ्रिज व जलशुद्धीकरण यंत्र उपलब्ध नसल्याने गरिबांपासून श्रीमंतापर्यंत मातीच्या माठाने पसंती मिळविल्याने त्याच्या खरेदीची धूम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.गेल्या आठवड्या पासून तापमानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन गेल्या दोन-तीन दिवसांत उन्हाच्या पाऱ्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वत्र थंड पाण्याची गरज भासू लागली आहे. विशेषतः दुपारी उन्हाची तीव्रता जाणवून परिणामी मातीच्या माठांनाही मागणी वाढल्याचे चित्र पाहवयास मिळते. अनेक घरांत फ्रीज असले तरी माठांची जागा एका कोपऱ्यात नक्की केलेली पाहून 'जुने ते सोने' या म्हणीचा प्रत्यय येतो..उन्हाच्या दाहकतेपासून बचावाकरीता मातीच्या माठांतील पाणी उपयोगी ठरते, त्यातच तहान लागल्यावर माठांतील थंड पाणी पिण्याची तीव्र इच्छा होते. यावेळी बहुतेकजण फ्रीजमधीलच पाणी पितात. मात्र,देशी फ्रीज म्हटल्या जाणाऱ्या माठातील पाण्याची चव काही निराळीच असते. माठातील पाणी हे आरोग्यासाठी चांगले असते. यांत अनेक रोगांशी लढण्याची ताकद असते. उष्माघाताला आळा घालण्यासाठी मातीच्या मडक्यातले पाणी फायदेशीर असते. तसेच मातीत मुबलक घटक व प्रतिकारशक्ती असते. या पाण्याचा आरोग्यासाठी चांगलाच फायदा होतो, यामुळे आरोग्याचा विचार करून बहुतांश जण मातीच्या माठांची मागणी करतांना दिसतात.आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते फ्रीजचे पाणी आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरते. मातीच्या मडक्यांचे पाणी पिण्यास शरीरासाठी अधिक लाभदायक असल्याचे वयोवृद्ध जाणकार सांगतात..यंदा बाजारात माठांच्या आकारानुसार २०० ते ३०० रुपये, तोटी असलेले रांजण, माठ ५०० ते ८०० रुपयांस आहे. साहित्याचे दर वाढल्याने माठाचे दर वाढत आहेत. महागाई प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे काळ्या मडक्याचे भावही गगनाला पोहोचले आहेत. दहा - वीस गावात दोन ते पाच कामगार कामं करतात. गावात फिरून दिवसाला १० ते २० माठाची विक्री होते. स्थानिक कुंभाराची परराज्यातील कुंभाराच्या कलेशी स्पर्धाही बाजारात पाहवयास मिळते. परराज्यातील चिनी मातीचे लाल रंगाचे माठ व रांजण दिसण्यास आकर्षक असले तरी स्थानिक काळया मातीचे माठ व रांजणाचा त्यावर प्रभावच पाहवयास मिळतो..धर्मराज जाधव (स्थानिक कामगार),"माठांतील पाण्यात नैसर्गिक मॅग्नेशियम, पोटॅशियम ही खनिजे असतात. त्यामुळे शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण कमी होते. उष्माघात होण्यापासून बचाव होतो.मातीचे माठ नैसर्गिकरीत्या थंड पाणी करतो. उन्हाळ्यात माठातील पाणी पिणे आरोग्यास हितकारक आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.