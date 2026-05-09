School Safety: नवीन तमलूर जि.प. शाळेची इमारत धोक्यात; पावसाळ्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने स्थलांतराची ग्रामस्थांची मागणी

देगलूर : तालुक्यातील नवीन तमलूर येथील नूतन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या ५ वी ते ७ वीच्या वर्गखोल्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत पोहोचल्या असून, येणाऱ्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. इमारतीच्या भिंतींना मोठे तडे गेले असून छताची अवस्था देखील जीर्ण झाल्याने कोणत्याही क्षणी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करावे, अशी मागणी ग्रामस्थ व पालकांकडून जोर धरत आहे..मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांत शिक्षण सुरूचसदर शाळेची इमारत पुनर्वसन काळात बांधण्यात आलेली असून अनेक वर्षांपासून तिची कोणतीही मोठी दुरुस्ती अथवा डागडुजी करण्यात आलेली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. वर्गखोल्यांच्या छतावरील सिमेंटचे तुकडे वारंवार खाली पडत असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षक भयभीत वातावरणात शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत.येत्या पावसाळ्यात छत गळती, भिंतींमध्ये ओलावा निर्माण होणे तसेच इमारतीचा काही भाग कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने पालकांमध्ये तीव्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा प्रशासनाचे दुर्लक्ष अधिक गंभीर असल्याची भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत..तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाकडून चौकशीचे आदेशया गंभीर परिस्थितीची दखल घेत अॅड. प्रल्हाद गणपतराव गड्डमवार यांनी शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नांदेड यांनी पंचायत समिती देगलूरच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.प्राथमिक चौकशीत इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे..पावसाळ्यापूर्वी निर्णयाची अपेक्षायेत्या १५ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होत आहे. त्यातच काही दिवसांत पावसाळा सुरू होणार असल्याने परिस्थिती अधिक धोकादायक बनण्याची शक्यता आहे. मुसळधार पावसामुळे इमारतीची झीज वाढून मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल पालक उपस्थित करत आहेत.त्यामुळे प्रशासनाने वेळ न दवडता पर्यायी वर्गखोल्यांची व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे..स्थानिक प्रशासनालाही सतर्कतेच्या सूचनाशिक्षण विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थानिक प्रशासन तसेच पोलिस विभागाशी समन्वय ठेवण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्न असल्याने याकडे केवळ औपचारिक चौकशी म्हणून न पाहता आपत्कालीन विषय म्हणून हाताळण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.."विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालू नका" — ग्रामस्थांचा इशारागावकऱ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देत, दुर्घटना घडल्यानंतर हालचाली करण्यापेक्षा आताच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे म्हटले आहे. शिक्षणाचा हक्क सुरक्षित वातावरणात मिळणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करणारी ही परिस्थिती तात्काळ बदलावी, अशी भावना पालक व ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. अन्यथा गावकऱ्यांना आंदोलनात्मक मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे."विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हीच खरी प्राथमिकता असली पाहिजे" — अॅड. प्रल्हाद गड्डमवार."नवीन तमलूर येथील जिल्हा परिषद शाळेची अवस्था अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक आहे. लहान मुलांचे जीव धोक्यात घालून शिक्षण देणे ही प्रशासनाची मोठी निष्काळजीपणा आहे. वर्गखोल्यांचे छत कोसळण्याच्या स्थितीत असताना विद्यार्थ्यांना त्या इमारतीत बसवणे म्हणजे दुर्घटनेची वाट पाहण्यासारखे आहे.प्रशासनाने केवळ चौकशीचे आदेश देऊन थांबू नये, तर तात्काळ विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करून नवीन इमारतीची व्यवस्था करावी. एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर हालचाल करण्यापेक्षा आजच ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हीच खरी प्राथमिकता असली पाहिजे," असे मत अॅड. प्रल्हाद गड्डमवार यांनी व्यक्त केले.