Tuljapur News : तुळजाभवानी मातेची रथ अलंकार महापूजा

तुळजापूर - तुळजाभवानी मातेच्या शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त ललित पंचमीच्या दिवशी गुरुवारी रथ अलंकार महापूजा बांधण्यात आली. तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात ललिता पंचमीपासून पूजा अलंकार बांधण्यास सुरुवात होते. तुळजाभवानी मातेचे मंदिर गुरुवारी पहाटे एक वाजण्याच्या सुमारास उघडले..त्यानंतर चरण तीर्थ झाले तुळजाभवानी मातेचे नित्य उपचार अभिषेक सकाळी सहा वाजता सुरू झाले. सुरुवातीला पाच श्रीखंडाच्या पूजा करण्यात आल्या त्यानंतर अभिषेक करण्यास प्रारंभ झाला सकाळी पावणे दहा वाजेपर्यंत अभिषेक पूर्ण झाले. त्यानंतर तुळजाभवानी मातेची धुपारती झाली. धुपारतीनंतर तुळजाभवानी मातेच्या मुख्य मंदिरापासून अंगारा मिरवणूक काढण्यात आली..तुळजाभवानी मातेच्या गाभाऱ्यात रथ अलंकार महापूजा बांधण्यात आली. तुळजाभवानी मातेच्या मुख्य सिंहासना समोर अश्व लावण्यात आले. तुळजाभवानी माता ही महिषासुरमर्दिनी आहे महिषासुरविरोधात युद्ध खेळण्यासाठी सिंहासनावर आरुढ होऊन वेगवेगळे रूपे घेण्याची सुरुवात आज पासून झालेली आहे. तुळजाभवानी मातेची वेगवेगळी रूपे आजपासून मांडण्यास सुरुवात झालेली आहे..तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना गुरुवारी दुपारी बारानंतर सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत रथालंकार पूजेचे दर्शन घेण्याची संधी मिळाली. तुळजाभवानी मातेस अनेक महत्त्वाच्या दाग दागिने यांचा पेहरावही करण्यास आज पासून सुरुवात झालेली आहे. तुळजाभवानी मंदिरात भाविकांचा उत्साह वाढत आहे. दरम्यान गुरुतत्त्व प्रदीप आयोजित श्री दत्त दुर्गा महाअनुष्ठानं अंतर्गत आयोजित सहस्त्रचडी यागासाठी यज्ञशाळा उभारणी कार्यास गुरुवारी प्रारंभ झाला..दत्तधाम परभणी येथील मठाधिपती परमपूज्य मकरंद महाराज वैद्य यांचे प्रमुख उपस्थिती होती. येत्या 30 ऑक्टोबर ते सहा नोव्हेंबर या कालावधीत श्री दत्त दुर्गा महाअनुष्ठान अंतर्गत विविध धार्मिक तसेच अध्यात्मिक उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुष्ठानातील महत्त्वपूर्ण धार्मिक विधी असलेल्या सहस्त्रचंडी यासाठी स्वतंत्र यज्ञशाळा उभारण्यात येत असून, सदर कार्याचा शुभारंभ झालेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.