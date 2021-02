शेतीसाठी लोअर दुधनातुन पाणी सोडण्याची आवश्यकता

परभणी : सद्यस्थितीला परिसरात गहु व ज्वारी पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी दोन पाणी पाळ्या झाल्या असून तिसरी पाणी पाळी होणार आहे. परंतु उशिरा पेरलेल्या पिकाना अजून ही पाण्याची आवश्यकता असल्याने लोअर दुधनातून पाणी सोडण्यात यावे अशी मागणी परिसरातील शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांनी कापूस उपटून त्यामध्ये ज्वारी व गव्हाचे पीक घेतले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ज्वारी व गहू व गव्हाची उशिरा पेरणी केल्याने मे महिन्यापर्यंत पाणी देण्याची आवश्यकता आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी उन्हाळी भुईमूग पीक घेतल्यामुळे पाणी सोडण्याची पाणी सोडण्याची मागणी झरी परिसरातून होत आहे. एक तर कपाशीचे पीक गेले. परंतु त्यामध्ये दुसरे पीक म्हणून शेतकऱ्यांनी ज्वारी व गव्हाला प्राधान्य दिले. एप्रिल आणि मे महिन्यात विहिरींना व बोरला पाणी कमी होत असल्यामुळे हे पीकही जाण्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने सदरील बाबीचा विचार करून एप्रिल व मे महिन्यात दोन पाणी पाळ्या सोडाव्यात अशी मागणी परिसरातून होत आहे. तातडीने परिसरातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पाण्याची पाळी सोडावी अन्यथा आंदोलन करण्यात येई असा इशारा भाजप तालुकाध्यक्ष संदीप जाधव यांनी दिला आहे. मी कपाशीचे पीक उपटून त्यामध्ये गव्हाचे पीक घेतले आहे. गव्हाला पाच पाण्याची आवश्यकता असते. लोअर दुधनाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडावे. - अनिल वटारे, शेतकरी सद्यस्थितीला आम्ही जनावरांच्या चाऱ्यासाठी गजरा व निवड याची लागवड केली आहे मे महिन्यात विहिरींचे पाणी कमी होते माझ्याकडे नऊ ते दहा जनावरे आहेत त्यांना हिरवा चारा याचीही सोय होईल दुभती जनावरे असल्यामुळे पाणी सोडण्याची जेणेकरून हिरवा चारा जनावरांना मिळेल - सुरेश जगाडे, शेतकरी संपादन- प्रल्हाद कांबळे

