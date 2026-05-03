Latur News: लातूरमध्ये सोळा हजार विद्यार्थी देणार ‘नीट’ परीक्षा; ३४ केंद्रांवर तैनात राहणार ‘कर्तव्य दंडाधिकारी’

लातूर: लातूर जिल्ह्यातील ३४ परीक्षा केंद्रांवर रविवारी (ता. ३) नीट यूजी २०२६ परीक्षा होणार आहे. या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीचा प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना यांनी आढावा घेतला. .लातूर जिल्ह्यातील ३४ परीक्षा केंद्रांवर सुमारे १६ हजार ३०० विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. उन्हाळ्याची तीव्रता लक्षात घेऊन परीक्षा केंद्रांवर विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे..प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर कर्तव्य दंडाधिकारी, डॉक्टर व आरोग्य पथके तैनात केली आहेत. या पथकांकडे उष्माघातावरील उपचारासाठी आवश्यक औषधे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतील, तसेच वैद्यकीय अधिकारी आणि रुग्णवाहिकांचीही व्यवस्थाही केली आहे. परीक्षा केंद्रांच्या प्रवेशद्वारावर विद्यार्थ्यांसाठी सावलीची व्यवस्था आणि दिशादर्शक फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..याव्यतिरिक्त, शहरात विद्यार्थी आणि पालकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलिस प्रशासनाला चोख बंदोबस्ताचे आदेश दिले आहेत. या परीक्षेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी काळजीपूर्वक पार पाडावी, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी राहुल कुमार मीना यांनी दिल्या. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, गणेश पवार, सायली ठाकूर, नीट परीक्षा जिल्हा संपर्क अधिकारी डॉ. महेंद्र गायकवाड आणि महेश सूर्यवंशी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी उपस्थित होते..नियंत्रण कक्षाची स्थापनानॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे नीट यूजी प्रवेश परीक्षा रविवारी दुपारी २ ते ५ या वेळेत होणार असून लातूर जिल्ह्यात या परीक्षेचे कामकाज सुरळीत पार पडावे आणि विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या संदर्भात काही समस्या उद्भवल्यास त्यांचे तत्काळ निराकरण व्हावे, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या नियंत्रण कक्षाचे प्रमुख म्हणून नायब तहसीलदार पंकज मंदाडे (९६०४६०१७९५) यांची नियुक्ती केली आहे. तर, नियंत्रण कक्ष सहायक म्हणून शिक्षण विस्तार अधिकारी मधुकर ढमले (९४०५२८१०९८) काम पाहणार आहेत. याव्यतिरिक्त आरोग्य विभाग, पोलिस प्रशासन, लातूर महानगरपालिका, महावितरण, एसटी महामंडळ आणि शिक्षण अशा विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. परीक्षार्थी किंवा पालकांना तातडीची अडचण असल्यास त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाच्या ९३५६४०४९२० या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.