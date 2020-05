कोरोना ः उदगीरात'ते' सातजण नव्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या संपर्कातीलच

उदगीर (जि.लातूर) : शहरातील किल्लागल्ली परिसरातील नवीन कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्या तीन रुग्णांना कोरोनाची लागण झाल्याचा अहवाल आला होता. या रूग्णांच्या संपर्कातील व नात्यातील काही नागरिकांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. या नव्या कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्याच्या संपर्कातील आणखी सातजणांना कोरोनाची लागन झाल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सतीश हरिदास यांनी दिली आहे. शहरात रविवारपर्यंत कोरोना संसर्गाचे दहा रुग्ण होते. सोमवारी त्यात भर पडून रुग्णांची संख्या १३ झाली आहे. बुधवारी (ता.सहा) ही संख्या वीसवर पोचली. सोमवारी (ता.चार) पॉझिटिव्ह आलेले तीन रुग्ण हे मृत महिलेच्या घर परिसरातील असले तरी त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी वेगळी आहे. कौटुंबिक पार्श्वभूमी वेगळी असतानाही या रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली कशी? याचा तपास आरोग्य विभागाकडुन घेतला जात आहे. लातूरला पू्न्हा एक हादरा, उदगीरचे ७ जण पॉझिटिव्ह मृत महिलेच्या संपर्कातील व नात्यातील अनेक जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात येत आहेत. या कुटुंबाच्या संपर्कातील व नात्यातील तपासलेल्या नागरिकांपैकी दहा जणांना त्यांच्या संपर्कातून कोरोणाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. याचे मूळ संपर्क बोधन निजामाबाद येथील असल्याचेही उघड झाले होते. मात्र या महिलेच्या कुटुंबातील संपर्कातील नागरिकांचे स्वॅब हे निगेटिव्ह येत असल्याने ही आरोग्य विभागासाठी समाधानाची बाब मानली जात आहे. मुसानगर येथील गुजरातेतून आलेल्या एक जणाला कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. या रुग्णाच्या संपर्कातील नातेवाईकांचे स्वॅब तपासणी केली असता त्याचे अहवाल निगेटिव्ह येत आहेत. मात्र किल्ला गल्ली परिसरातील नव्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या कोरोनाची लागण झालेल्या कुटुंबाच्या संपर्कातील सात जणांचे अहवाल बुधवारी (ता.सहा) पॉझिटिव्ह आल्याने उदगीरकरांच्या चिंतेत अजून भर पडली आहे. या नवीन कौटुंबिक पार्श्वभूमीच्या नागरिकांना नेमके लागण झाली कोठून? कोणाच्या संपर्कातून ही लागण झाली? लागण झालेले हे रुग्ण किती नागरिकांच्या संपर्कात गेले? त्यांची युद्धपातळीवर तपासणी करण्यात येत असून आवश्यक असणाऱ्यांचे स्वॅब घेऊन ते लातूरला तपासणीसाठी पाठवण्यात येत आहेत असे डॉ. हरिदास यांनी सांगितले.

