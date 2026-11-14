Beed News : नवीन वर्षात जिल्हा रुग्णालयाची नवी इमारत ठरणार आरोग्यसेवेचे केंद्र; दीड महिन्यात मिळणार जिल्हा रुग्णालयात मोफत एमआरआय सेवा

- नितीन चव्हाणबीड - आरोग्यसेवेच्या बाबतीत बीड जिल्हा रुग्णालयाकडून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. सामान्य आणि गोरगरीब रुग्णांना खाजगी डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये जाऊन एमआरआय स्कॅनसाठी हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, या समस्येवर आता मोठा व कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे..तब्बल सात कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करून अत्याधुनिक एमआरआय मशीन लवकरच बीडच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल होत असून, आगामी नवीन वर्षात ही यंत्रणा नवीन इमारतीमध्ये पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतिशकुमार सोळंके यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे बीडच्या शासकीय आरोग्यसेवेत एक नवा आणि सुवर्णकाळ जोडला जात आहे..बीड जिल्हा रुग्णालयाच्यावतीने गोरगरीब रुग्णांना महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व शासकीय योजनांच्या माध्यमातून सर्वोत्तम आणि मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर रुग्णांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक अशी एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात आली आहे. या मशीनची किंमत सात कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून, ही यंत्रणा बसवण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाची नवीन २०० बेडची इमारत सज्ज होत आहे..नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच ही मशीन रुग्णांच्या सेवेत दाखल होईल, ज्यामुळे मेंदू, मणका, हाडे आणि शरीराच्या आतील गुंतागुंतीच्या आजारांचे निदान आता बीडमध्येच अत्यंत अचूकपणे करणे शक्य होणार आहे. बीड जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय मशीन उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतिशकुमार सोळंके यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य शासनाकडे आणि संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.त्यांच्या या अथक आणि धडाडीच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. सामान्यतः एमआरआय स्कॅनसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये ५ ते ८ हजार रुपयांपर्यंत खर्च होतो, जो ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना परवडणारा नसतो. परंतु, आता जिल्हा रुग्णालयातच ही सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांचा हा मोठा आर्थिक भुर्दंड वाचणार आहे..गोरगरीब रुग्णांना मिळणार वरदानसामान्यतः एमआरआय स्कॅनसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये ५ ते ८ हजार रुपयांपर्यंत खर्च होतो, जो ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना परवडणारा नसतो. सामान्य आणि गोरगरीब रुग्णांना खाजगी डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये जाऊन एमआरआय स्कॅनसाठी हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, या समस्येवर आता मोठा व कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे. बीडच्या आरोग्य यंत्रणेतील हे पाऊल खऱ्या अर्थाने गोरगरीब रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणार आहे..सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतिम बैठकअनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न जनतेच्या हितेचे असल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतिशकुमार सोळंके यांनी वारंवार राज्य शासनाकडे आणि संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला, यामुळे हे शक्य झाले असून ही महाकाय आणि संवेदनशील मशीन तांत्रिकदृष्ट्या सुरळीत चालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेची आवश्यकता असते. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.१६) रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतिशकुमार सोळंके, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण विभाग यांच्या संयुक्त निविदा (बिडर) प्रक्रिया पार पडत असून, मशीनच्या सुरळीत चालण्यासाठी एक स्वतंत्र विद्युत रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) बसविण्याचे काम वेगात हाती घेण्यात आले आहे. प्रशासकीय पातळीवर सर्व तांत्रिक बाजूंची पूर्तता वेळेत व्हावी, यासाठी विशेष दक्षता घेतली जात आहे. पुढील दीड महिन्यांच्या आत ही संपूर्ण यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यरत होईल, असा विश्वास यंत्रणेकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले आणि गोरगरीब जनतेच्या हिताचे असलेले हे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही राज्य शासनाकडे आणि संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता, ज्यास आता यश आले आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत महावितरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत संयुक्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. एमआरआयसारख्या महाकाय व संवेदनशील मशीनसाठी लागणाऱ्या विजेची गरज लक्षात घेऊन स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचे काम वेगात हाती घेण्यात आले असून, आगामी दीड महिन्यात ही अत्याधुनिक यंत्रणा रुग्णांच्या सेवेत दाखल होईल.- डॉ. सतिशकुमार सोळंके, जिल्हा शल्यचिकित्सक बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.