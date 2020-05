मुंबईकरांनी उडवली 'निलंगेकरांची' झोप, नवीन सहा रुग्ण आढळले

निलंगा (जि.लातूर) : मुंबईहून प्रवास करून आलेल्या पाहुण्यांमुळेच ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग वाढला असल्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्रामस्थांमध्ये भीती निर्माण झाली असून, कासारशिरसी येथे नवीन सहा रुग्ण आढळल्याने तालुक्यात एकूण सोळा रुग्ण झाले आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांनी 'निलंगेकरांची' झोप उडवली आहे. शासनाकडून जिल्हाबंदी उठवून शहरात रोजगारासाठी गेलेले अनेक तरुण गेल्या दोन महिन्यांपासून मुंबई, पुणे येथे अडकून पडले होते. त्यांच्या मूळगावी जाण्यासाठी परवानगी दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तालुक्यात येण्याचे प्रमाण वाढले आहे, अशा स्थितीत ग्रामीण भागातील खेडे यानिमित्ताने असुरक्षित झाले आहेत. तालुक्यातील कोराळी येथे एकाच कुटुंबातील सहा जणांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यांच्या संपर्कातील लांबोटा, शिराढोण व आता नवीन कासारशिरसी या गावात कोरोनाची लागण झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आता तालुक्यातील कोरोना लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या १६ झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. निलंगा तालुक्यात यापूर्वी शहरांमध्ये आलेल्या बारा परप्रांतीयांपैकी आठ जणांना कोरोणाची लागण झाली होती ते सर्व रुग्ण बरे होऊन आपापल्या गावी परतले आहेत. विलासराव देशमुख यांना अभिवादन, मांजरा कारखान्यात रक्तदान तालुक्यात कोरोनामुक्त वातावरण असतानाच मुंबईवरून येणाऱ्या लोकांतून पुन्हा संसर्ग सुरू झाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील याचे लोण पसरत आहे. यामुळे ग्रामीण भागात अरोग्याची असुरक्षितता व होणारी गैरसोय पाहता प्रशासकीय पातळीवर याचा ताण अधिक निर्माण होत आहे. कासारशिरसी येथे मंगळवारी (ता.२६) नव्याने सहा रुग्ण आढळल्याने त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाइन केले जाणार आहे. शिवाय कासारशिरसी येथील बाधित असलेल्या लोकांच्या परिसर रेड झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला असून, हा परिसर सील करण्यात आला आहे. हे साई रुग्ण शिराढोण (ता.निलंगा) येथील रुग्णाच्या संपर्कातील आहेत. कोरोनाचा अहवाल येताच तहसीलदार गणेश जाधव, गटविकास अधिकारी अमोल ताकभाते, वैद्यकीय अधिकारी श्रीनिवास कदम यांनी येथे भेट देऊन सरपंच व ग्रामसेवकांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईहून येणाऱ्या प्रवासातून कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे निलंगेकराची झोप उडाली आहे.



Web Title: New Six Corona Patients In Nilanga