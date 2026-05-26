Electric Shock : लग्नाला महिनाच झाला अन्...; विद्युत मोटार चालू करताना शॉक लागून नवविवाहितेचा दुर्दैवी मृत्यू

कन्नड - लग्नाची मेहंदी अजून सुकलीही नव्हती, तोच एका दुर्दैवी घटनेने नवविवाहितेचा संसार फुलण्यापूर्वीच उध्वस्त झाला. विद्युत मोटार चालू करत असताना अचानक लागलेल्या जोरदार विजेच्या धक्क्याने (शॉक) १८ वर्षीय नवविवाहितेचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना तालुक्यातील गराडा येथे मंगळवारी (ता. २६) सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे माहेर आणि सासर अशा दोन्ही कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे..सानिया जमिलखा पठाण (वय १८, रा. गराडा) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सानियाचा विवाह अवघ्या एक महिन्यापूर्वीच नानेगाव (ता. सिल्लोड) येथील जमिलखा पठाण यांच्याशी झाला होता. लग्नानंतर ती काही दिवसांसाठी गराडा (ता. कन्नड) येथे आपले वडील सलीमखा पठाण यांच्याकडे माहेरी आली होती..मंगळवारी सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास घरात नळाचे पाणी आले. त्यामुळे पाणी भरण्यासाठी सानिया ही विद्युत मोटार नळाला जोडण्यासाठी गेली होती. मोटार चालू करत असताना अचानक तिला विजेचा जोरदार झटका बसला आणि ती जागीच गंभीर जखमी होऊन कोसळली.हा प्रकार लक्षात येताच नातेवाईकांनी आणि शेजाऱ्यांनी सानियाला तातडीने कन्नड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मनीषा गीते यांनी तपासणी करून तिला दाखल करण्यापूर्वीच 'मृत' घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी रुग्णालयात धाव घेतली. शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दुपारी मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला..दोन्ही कुटुंबांवर शोककळाअवघ्या महिन्याभरापूर्वी ज्या मुलीला मोठ्या लाडाकोडाने सासरी पाठवले होते, तिचा असा अचानक अंत झाल्याने वडील सलीमखा पठाण आणि कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. सानियाच्या पश्चात पती, आई, वडील असा परिवार आहे. घटनास्थळी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार तिलोकचंद पवार यांनी भेट देऊन पंचनामा केला असून, पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.