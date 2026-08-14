मराठवाडा

CM Devendra Fadnavis : मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही

'मराठवाड्याच्या या पिढीने दुष्काळ पाहिला आहे; मात्र पुढच्या पिढीला आम्ही दुष्काळ पाहू देणार नाही. दुष्काळमुक्त मराठवाडा करून दाखवू,'
marathwada drought cm devendra fadnavis

marathwada drought cm devendra fadnavis

sakal

उमेश वाघमारे
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जालना - 'मराठवाड्याच्या या पिढीने दुष्काळ पाहिला आहे; मात्र पुढच्या पिढीला आम्ही दुष्काळ पाहू देणार नाही. दुष्काळमुक्त मराठवाडा करून दाखवू,' असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता.१४) भाजप जिल्हा कार्यालयाच्या भूमिपूजन प्रसंगी म्हटले.

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