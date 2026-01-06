Bajajnagar Crime : रात्रीचा थरार! तिसगाव शिवारात शेतमजूराची हत्या; चाकूहल्ल्यानंतर चौघे फरार

बजाजनगर - वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तिसगाव शिवारात शेतमजूराची जुन्या वादातून धारदार शस्त्राने हत्या केली. ही घटना रविवारी (ता. चार) रात्री पावणे अकराच्या सुमारास ओॲसिस चौक ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील अब्बास पेट्रोल पंपासमोर घडली. अमोल एकनाथ बारे (वय ३१ रा. नायगाव, बकवालनगर) मृत शेतमजुराचे नाव आहे..याप्रकरणी सरकारतर्फे पोलिस हवालदार सय्यद चांद सय्यद गुलाब यांनी तक्रार दिली. रविवारी कमळापूर येथे झालेल्या तब्लीग इज्तेमाच्या बंदोबस्तानंतर ते सहकाऱ्यांसह खासगी चारचाकी वाहनातून घरी जात होते. रात्री सुमारे १०.४० ला ओॲसिस चौक ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील अब्बास पेट्रोलपंपासमोर चार तरुण एका इसमास मारहाण करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..त्यांनी वाहन थांबवून चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला असता, ते चौघे जण दुचाकीवरून घटनास्थळावरून पळून गेले. त्यानंतर रस्त्याच्या कडेला एक इसम रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला. त्याच्या छाती व गळ्याच्या भागात चाकूचे वार झाल्याचे दिसून आले.घटनेची माहिती मिळताच वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक विनोद अबूज यांच्यासह पथक घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी इसमास तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेतून घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. याप्रकरणी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे. या प्रकरणी तपास सहायक पोलिस निरीक्षक नरेश ठाकरे करत आहे..रात्रभर मृतदेह घाटीतरात्री पोलिसांनी जखमी अवस्थेतील तरुणाला घाटीत उपचारासाठी दाखल केले. त्या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी त्याला तपासून मृत घोषित केले. या तरुणाकडे कोणतेही ओळखपत्र नव्हते. त्यामुळे वाळूज पोलिसांना त्याची ओळख पटवणे अवघड जात होते. रात्रभर त्या तरुणाचा मृतदेह घाटीत पडून होता..सोशल मीडियामुळे पटली ओळखमयत तरुणाची ओळख पटवण्यासाठी वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी फोटो सोशल मीडियावर टाकले. नायगाव बकवालनगर येथील जोगेश्वरीचे सरपंच रमेश आरगडे यांनी ओळखले. त्यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रामेश्वर गाडे यांना मयत तरुणाविषयी माहिती दिली. अमोल एकनाथ बारे (वय ३१ रा. नायगाव, बकवालनगर) येथे शेतमजुरीचे काम करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.