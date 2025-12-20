Marathwada News : “साहेब, आम्हाला पण भीती वाटते!” पीक वाचवायचं की जीव; निल्लोड परिसरात अंधारात गहू भरणी करताना शेतकरी धोक्यात!

महेश रोडे निल्लोड : रब्बी हंगाम जोरात सुरू असताना निल्लोड परिसरातील शेतकरी जीव मुठीत धरून रात्री गहू भरणीचे काम करत आहेत. दिवसा मजुरांची तीव्र टंचाई, वेळेचा ताण आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी कुटुंबासह रात्री उशिरापर्यंत शेतात काम करण्यास मजबूर झाले आहेत. मात्र अपुऱ्या प्रकाशात सुरू असलेल्या या कामामुळे शेतकऱ्यांची सुरक्षा गंभीर धोक्यात आली आहे..ट्रॅक्टरचे दिवे, मोबाईलची टॉर्च किंवा लहान लाईट यांच्या उजेडात गव्हाची भरणी सुरू असून अनेक ठिकाणी महिला, वृद्ध आणि लहान मुलेही शेतात उपस्थित असल्याचे चित्र दिसत आहे. अंधाराचा फायदा घेत साप-विंचू, रानडुक्कर व इतर जंगली प्राण्यांच्या हालचाली वाढल्याने शेतकरी भीतीच्या छायेत काम करत आहेत. रात्री अचानक येणाऱ्या आवाजाने शेतकऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकत आहे..Nanded Election Chaos : धर्माबादमध्ये मतदानादरम्यान पैसे वाटपाचा आरोप; दोन ठिकाणी गोंधळ, पोलिसांचा हस्तक्षेप”.“काम थांबवता येत नाही, पण जीवाची भीती वाटते,” अशी हतबल प्रतिक्रिया शेतकरी देत आहेत. काही भागात वन्य प्राणी दिसल्याच्या चर्चा पसरल्याने गावोगावी दहशतीचे वातावरण आहे. तरीही गहू वेळेत भरला नाही तर मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागेल, या भीतीपोटी शेतकरी जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत..शेतकरी दिवसरात्र राबून देशाचे पोट भरत असताना त्यांची सुरक्षितता मात्र दुर्लक्षित असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी होत आहे. शेतकरी वर्ग दिवसरात्र मेहनत करून देशाचे अन्न सुरक्षित करत असताना, त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही शासनाची महत्वाची जबाबदारी आहे.\u000b रात्रीच्या अंधारात गहू भरण्याची कसरत सुरू असताना शेतकरी आजही शासनाचे लक्ष आपल्याकडे वळण्याची वाट पाहत आहेत. शेतकऱ्यांची कळकळीची हाक – “आम्हाला सुरक्षा द्या साहेब, आम्हाला बी भीती वाटते…”अंकुश गोराडे शेतकरी ,निल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.