Latur News: ‘हप्ता घेता, मग कारवाई कशी करता?’; हॉटेल चालकाचा अधिकाऱ्यांना भररस्त्यात सवाल, व्हिडिओ व्हायरल

निलंगा: 'तुम्ही दर महिन्याला हप्ता तर घेता, मग कारवाई कशाला करता? कारवाई करतच असाल तर तुम्हाला हप्ता का म्हणून द्यायचा?', अशा प्रश्नांची सरबत्तीच निलंगा येथील एक हाॅटेल व्यावसायिकाने भररस्त्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर केली..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार किती 'पारदर्शक' आहे, याची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणी काय कारवाई करणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे..महिला आरक्षणासाठी आक्रमक पण महिलांना उमेदवारीत भाजप मागे; आकडे आले समोर.मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी निलंगा-उदगीर रोडवरील एका हॉटेलवर कारवाई केली होती. त्याचा राग मालकाच्या मनात होता. व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे, की शुक्रवारी (ता. १७) या कर्मचाऱ्यांना मालकाने भररस्त्यात अडवले..'तुम्हाला दर महिन्याला तीन हजारांचा हप्ता देतो. तरीही आमच्यावरच कारवाई करून वरिष्ठांना काय दाखवता?' असा सवाल त्यांनी कर्मचाऱ्यांना केला. आपल्या सहकाऱ्याला ते व्हिडिओ शूट करायला सागंत होते. कॅमेरा पाहताच कर्मचारी तेथून घाईघाईने निघून जाताना व्हिडिओत दिसत आहेत..MSRTC Tour Discount 50 Percent : एसटी विभागाकडून सहलींसाठी ५० टक्के सवलत, यंदा सहलीतून २१.२८ कोटींचे उत्पन्न.दरम्यान, या घटनेमुळे अवैध दारू विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना सुरवातीला अभय द्यायचे, त्यांच्याकडून दरमहा ठरावीक रक्कम (हप्ता) वसूल करायची, नंतर कागदोपत्री कामगिरी दाखवण्यासाठी पुन्हा त्यांच्यावरच कारवाई करायची, असा नवा 'धंदा' जोरात सुरू असल्याची चर्चा परिसरात आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष धम्मानंद काळे यांनी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडेही तक्रार केली आहे. मात्र, अद्याप कारवाई झाली नाही..वसुलीसाठी खास 'कारभारी'?निलंगा शहरासह ग्रामीण भागातही अनेक हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये राजरोसपणे अवैधपणे मद्य विकले जाते. त्यांना वेळेचेही कोणतेही बंधन नाही. व्यावसायिक व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये 'अर्थपूर्ण' व्यवहार असल्याशिवाय हे शक्य नाही, तसेच काही अधिकाऱ्यांनी तर हप्ते वसुलीसाठी खास 'कारभारी' नियुक्त केल्याचीही चर्चा आहे. आता व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडणार का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.