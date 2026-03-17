Latur News: मसलगा प्रकल्पाची पाळू फाटली; दोन वर्षांपासून दुरुस्तीला गती नाही; शंभर कोटींच्या अंदाजपत्रकासह प्रकल्प दुरुस्तीसाठी शासनाची मंजुरी हवी

निलंगा: मसलगा येथील मध्यम प्रकल्पाच्या पाळूला पडलेल्या भेगामुळे खबरदारी म्हणून मागील दोन वर्षांपासून या प्रकल्पात पाणी साठवले जात नव्हते. दुरुस्तीसाठी शंभर कोटीचे अंदाज पत्रकही तयार करण्यात आले. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आदींनी पाहणी केली. उन्हाळ्यामध्ये काम सुरू करण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र अद्यापही काम सुरू झाले नाही. दुरुस्ती बाबत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही या कामाला अजूनही मुहूर्त लागला नाही. या प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या दहा गावांच्या पाणीपुरवठा योजना आहेत. या प्रकल्पावर आधारित असलेली गावे सध्या तहानलेली दिसत आहेत..सोळा ओढ्यांचा संगम असलेल्या मसलगा (ता. निलंगा) येथे मध्यम प्रकल्पाची उभारणी चाळीस वर्षांपूर्वी करण्यात आली. परिसरातील गावांना पिण्याच्या पाण्याची तसेस शेतीसाठी सिंचनाची व्यवस्था व्हावी म्हणून १४ दशलक्ष घनमीटर एवढी साठवण क्षमता असलेले धरण बांधण्यात आले आहे. मात्र, या धरणाच्या पाळूला सुरवातीला भेगा दिसून आल्या. त्यानंतर वर्ष २०२४ मध्ये मोठ्या भेगा अधिक झाल्या. प्रकल्पाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून केवळ दहा टक्के पाणीसाठा ठेवण्याचे जलसंपदा विभागाने ठरवले. या प्रकल्पाचे दरवाजे खुले केले जात असल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून पाणी साठवण होत नाही. .या प्रकल्पातून निटूर, अंबुलगा, आंबेगाव, गौर, शिवणी (को.), दापका, तुपडी, शेडोळ, हणमंतवाडी मुगाव आदी गावांच्या पाणी पुरवठा केला जातो. सरकारने अनेक धरण क्षेत्रातील गावांना जल जीवन मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून पिण्याच्या पाण्याची योजना दिली आहे. मात्र, तीन वर्षांपासून या प्रकल्पात पाणीसाठाच होत नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. .माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सुरवातीला पाहणी अरून दुरुस्तीची मागणी केली, शिवाय प्रकल्पाची परिस्थिती पाहण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांनाही पाहणीसाठी आणले. मात्र अद्यापही येथील काम सुरू होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..तांत्रिक समितीकडे अंदाजपत्रक सादरमसलगा मध्यम प्रकल्पाच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार झाले असून ते तपासण्यासाठी नाशिक येथील राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. तेथून अंदाज पत्रक व प्रोजेक्टची तपासणी करून ते शासनाला सादर केले जाणार आहे. पाळूचे ९०० मीटर एवढे नवीन काम होणार असून प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी एकूण १०० कोटी रुपये या कामी लागणार आहेत. हा प्रस्ताव शासनाला सादर करणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता चांद शेख यांनी सांगितले..पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आधारमसलगा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता १४ दशलक्ष घनमीटर असून यावर १ हजार ३६४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. तसेच या प्रकल्पावर निटूर, गौर, अंबुलगा, आंबेगाव, शिवणी को. दापका, तुपडी, शेडोळ, हणमंतवाडी, मुगाव या गावांना पाणीपुरवठा होतो. गेल्या तीन वर्षांपासून धरणात पाणी साठा होत नसल्याने या गावांचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात तरी काम सुरू होईल का व काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी प्रकल्पात पाणी थांबणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने गावकऱ्यांना पडला आहे.