Latur Accident: निलंगा आगारात भीषण दुर्घटना; बसच्या डिझेल टँक स्फोटात वाहन परीक्षक कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू

निलंगा : निलंगा आगारात गुरुवारी दि.१२ मार्च २०२५ रोजी रात्री सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या भीषण दुर्घटनेत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे वाहन परीक्षक बसवराज मठपती यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे निलंगा आगार परिसरात शोककळा पसरली असून एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, निलंगा आगारातील बस क्रमांक एमएच २० – ६८४७ या बसमध्ये नियमितप्रमाणे डिझेल भरले जात होते. त्यावेळी वाहन परीक्षक बसवराज मठपती हे डिझेल भरण्याचे काम पाहत होते. डिझेल टँकमध्ये इंधन पूर्ण भरले जात असतानाच अचानकपणे टँकचा स्फोट झाला. या भीषण स्फोटामुळे क्षणार्धात आग लागली आणि मठपती हे गंभीररीत्या भाजले गेले..Accident News: भीषण अपघात! महामार्गावर दोन बसची समोरासमोर टक्कर; तिघांचा मृत्यू, अनेक जखमी.घटनेची माहिती मिळताच आगारातील कर्मचारी आणि उपस्थितांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले. मात्र स्फोट इतका तीव्र होता की बसवराज मठपती हे सुमारे ९० टक्के भाजल्याने त्यांना लातूर सिविल हॉस्पिटल येथे उपचारादरम्यान दुसऱ्या दिवशी दिनांक १३/३/२०२५रोजी सकाळी साधारण नऊ वाजता मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण निलंगा आगार परिसरात मोठी खळबळ उडाली..घटनेनंतर निलंगा आगारातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या दुःखाने आपल्या सहकाऱ्याला श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या स्मरणार्थ काही काळासाठी आगारातील अनेक बससेवा बंद ठेवण्यात आल्या. तसेच कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन मठपती यांच्या पार्थिवास श्रद्धांजली वाहिली. मृत बसवराज मठपती यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी ता. शिरूर अनंतपाळ येथे नेण्यात आले. तेथे शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुर्घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे..दरम्यान, या अपघाताची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी सोमनाथ तीकोटकर यांनी निलंगा आगाराला भेट देऊन संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली. यावेळी निलंगा आगार प्रमुख अनिल बिडवे तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..Beed Sambhajinagar Highway: बीड-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर भीषण अपघात; महामार्गावर काम करणारा कामगार जागीच ठार.या दुर्घटनेमागील नेमके कारण काय, तसेच प्रशासनाची चूक की डिझेल कंपनीची निष्काळजीपणा याबाबत चौकशी करून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संबंधितांकडून सांगण्यात आले. निलंगा आगारातील या दुर्दैवी घटनेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना अधिक काटेकोरपणे राबविण्याची मागणीही कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे..