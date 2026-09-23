Nilanga News : देवाभाऊ तुम्ही एवढं आलेलं आस्मानी संकट टाळा तुम्ही भाऊ हाव आमचे.....; अनेक महिला शेतकऱ्यांनी दुष्काळाच्या मांडल्या व्यथा

निलंगा - देवा भाऊ तुम्ही हामचे भाऊ हाव आमदाच्या सालात आमच्यावर लय मोठे संकट आले. हे असमानी संकट तुम्ही तारा, आम्ही तुमच्या बहिणी आहोत, तुम्ही आम्हाला भरपूर दिलं. परंतु. आता ही वेळ लई वाईटाय... तुम्ही भाऊ हाव आमचे... तुम्ही नक्की आमचे संकट तारता, आम्हाला इश्वासय.. अशी व्यथा जाऊ, ता. निलंगा येथील महिला शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्या..यंदा मोठ्या प्रमाणात पावसाने खंड दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पूर्ण पिके उध्वस्त झाली आहेत. पिके वाळून गेल्याने आता शेतकऱ्यांच्या हाताला काहीच लागणार नाही. महागा मोलाचे बियाणे, खते, पेरणी, धुंडणी, कोळपणी, फवारणी करून सर्वच पिके वाया गेली पेरणीचा खर्चही निघणे अवघड आहे. शाळेच्या लेकरांचे शिक्षण असे अनेक प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांच्या समोर उभे आहेत..या शेतकऱ्यांना भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज निलंगा येथे दौऱ्यावर आले होते. यावेळी काही महिला शेतकरीही उपस्थित होत्या त्यांनी आपल्या व्यथा थेट मुख्यमंत्री समोर मांडल्या. हाताला काम नाही लेकराच्या शिक्षणाचा प्रश्न अवघड आहे.शेतात काही पण पिकलं नाही जेवढं होतं तेवढं आम्ही घातलं आता आम्ही पुढचा काळ कसा जगावं जनावर आहेत चारा नाही बोरला पाणी नाही डोळ्या देखत सगळं होत्याचं नव्हतं झालं लाडकी बहीण म्हणून तुम्ही आम्हाला भरपूर दिलं तुम्ही जे बोलता ते करून दाखवता तुम्ही नक्की बहिणीसाठी देता आम्हाला तुमच्यावर विश्वास आहे आम्हाला नक्की तुम्ही मदत करा अशी आशा महिला शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या समोर मांडली..रब्बी पेरणीसाठी काहीच नाही खरीप तर गेलं पाऊस नाही रब्बीचाही भरवसा नाही हाताला धरून शेतातून बाहेर काढल्या गत आमची अवस्था झाली आहे अशा निराशा ज्याने प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या मुख्यमंत्र्यानीही तुम्ही काळजी करू नका नक्की तुम्हाला मदत केल्याशिवाय राहणार नाही धीर धरा खचून जाऊ नका असे आश्वासन त्यांनी यावेळी महिला शेतकऱ्यांना दिले यावेळी माजी मंत्री आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी महिलांच्या व्यथा मुख्यमंत्रीच्या लक्षात आणून दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.