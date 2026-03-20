Latur News: निलंगा वांजरखेडा व सिंधीकामठ बंधाऱ्यांना उच्च पातळी बंधारा; १२३ कोटींचा निधी मंजूर

निलंगा: मांजरा नदीवर दोन दशकांपूर्वी लातूर पाटबांधारे विभागाने निलंगा तालुक्यातील औराद-वांजरखेडा व देवणी तालुक्यातील सिंधीकामठ येथे कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे उभारलेले होते. मात्र, पूरस्थितीत गेट उघडणे व पूर ओसरल्यानंतर पाणी अडवणे जिकरीचे व्हायचे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या दोन्ही ठिकाणचे उच्च पातळीच्या बंधाऱ्यात रूपांतर करण्यास मंजुरी दिली. या तांत्रिक कामासाठी ११३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे वांजरखेडा, सिंधीकामठ भागाला जलसंजीवनी मिळणार आहे..आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी याबाबत पाठपुरावा केला. मांजरा नदीला येणाऱ्या पुरामुळे औराद-वांजरखेडा व सिंधीकामठ येथील बंधाऱ्यांवरील गेट टाकताना अथवा उघडताना मोठ्या समस्याना सामोरे जावे लागत होते. अशा तांत्रिक अडचणीमुळे मोठ्या प्रमाणात या नदीचे पाणी कर्नाटक राज्यातील बंधाऱ्यांमध्ये वाहून जात होते. त्यामुळे कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा असूनही याचा फारसा उपयोग होत नव्हता. शिवाय क्रेनद्वारे गेट उचलणे व टाकणे ही बाब नदीच्या पात्रामध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अडचणीची होती. .शिवाय गेट टाकल्यानंतर त्यामधून पाणी झिरपण्याचे व गळतीचे प्रमाण हे अधिक होते. त्यामुळे या प्रकल्पाचा संकल्पित असलेला हेतू साध्य होत नव्हता. ही बाब लक्षात घेता आमदार निलंगेकर यांनी विशेष लक्ष घातले. अनेकवेळा बैठका घेतल्या व या प्रकल्पाला उच्च पातळी बँरेजेस रूपांतर करण्याची मागणी लावून धरली. त्यामुळे काम विशेष दुरुस्ती अंतर्गत करण्यास शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या दोन्ही बंधाऱ्यांचे उच्च पातळी बंधाऱ्यात रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण व अन्वेषण करण्यासह तांत्रिक आवश्यकतेबाबत पडताळणी करून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.या उच्च पातळी बंधाऱ्यामुळे नदीपात्रात पाणी वाहून जाण्याचा प्रकार रोखला जाईल. शिवाय शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे. शिवाय पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत मदत मिळणार आहे. .अशी आहे या प्रकल्पांची स्थितीनिलंगा तालुक्यातील औराद-वांजरखेडा प्रकल्पाची साठवण क्षमता १.२२० दशलक्ष घनमीटर, सिंचन क्षेत्र ३०९ हेक्टर आहे, या प्रकल्पाची किंमत ४८ कोटी आहे. देवणी तालुक्यातील सिंधीकामठ प्रकल्पाची साठवण क्षमता ३.२९७ दशलक्ष घनमीटर, सिंचन क्षेत्र ६९७ हेक्टर आहे, या प्रकल्पाची किंमत ६५ कोटी आहे. नूतनीकरणानंतर दोन्ही प्रकल्पांची साठवण क्षमता व सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार आहे. . "मांजरा नदीची पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर या कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे गेट हाताळणे कठीण व्हायचे. ऑक्टोबर महिन्यात गेट टाकण्यासाठी अडचणी येत, गळतीही होत असते. त्यामुळे या बंधाऱ्यांचे रूपांतर उच्चपातळीच्या बंधाऱ्यात झाल्यानंतर मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचा पाणी प्रश्न दूर होईल. याबाबत आमदार संभाजी पाटील यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा शासन स्तरावर केलेला आहे."-एम.एम. महाजन, कार्यकारी अभियंता, गोदावरी पाटबंधारे विभाग, लातूर.