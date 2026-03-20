मराठवाडा

Latur News: निलंगा वांजरखेडा व सिंधीकामठ बंधाऱ्यांना उच्च पातळी बंधारा; १२३ कोटींचा निधी मंजूर

High-Level Barrage Conversion in Nilinga and Sindhikamath: निलंगा तालुक्यातील औराद-वांजरखेडा आणि देवणी तालुक्यातील सिंधीकामठ बंधाऱ्यांचे उच्च पातळी बंधाऱ्यात रूपांतर; १२३ कोटींचा निधी मंजूर; शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्याचा उद्देश.
Latur News

Latur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निलंगा: मांजरा नदीवर दोन दशकांपूर्वी लातूर पाटबांधारे विभागाने निलंगा तालुक्यातील औराद-वांजरखेडा व देवणी तालुक्यातील सिंधीकामठ येथे कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे उभारलेले होते.

मात्र, पूरस्थितीत गेट उघडणे व पूर ओसरल्यानंतर पाणी अडवणे जिकरीचे व्हायचे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या दोन्ही ठिकाणचे उच्च पातळीच्या बंधाऱ्यात रूपांतर करण्यास मंजुरी दिली. या तांत्रिक कामासाठी ११३ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे वांजरखेडा, सिंधीकामठ भागाला जलसंजीवनी मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Latur

