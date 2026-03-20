गारपिटीने शेतकरी हवालदिल; ‘सकाळ इम्पॅक्ट’नंतर निल्लोडमध्ये प्रशासनाची तातडीची पाहणी

~ महेश रोडेनिल्लोड : गुरुवारी रात्री निल्लोड, तलवाडा, गव्हाळी, कायगाव, टाकळी या परिसरात झालेल्या भीषण वादळासह गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अवघ्या काही मिनिटांत झालेल्या गारपिटीने गहू, मका तसेच कांदा सीडसह विविध पिके जमीनदोस्त झाली असून, हातातोंडाशी आलेला घास अक्षरशः हिरावला गेला आहे. परिणामी शेतकरी वर्गात चिंतेचे व नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीचे उपसभापती भगवान शेनफडराव आहेर व निल्लोडचे सरपंच उत्तम मामा शिंदे यांनी तातडीने हालचाल करत तहसील प्रशासनाशी संपर्क साधला. नुकसानग्रस्त शेतांचे त्वरित पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार तलाठी व कृषी सहाय्यकांनी शेतात जाऊन प्रत्यक्ष बांधावर पाहणी केली..दरम्यान, तलवाडा, गव्हाळी, कायगाव, टाकळी तसेच परिसरातील इतर गावांमध्येही नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. अनेक ठिकाणी पिके पूर्णपणे आडवी पडलेली दिसून आली असून, गारांच्या तडाख्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ इम्पॅक्टशुक्रवारी 'सकाळ'मध्ये गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची बातमी प्रसिद्ध होताच प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना त्वरित घटनास्थळी पाठवण्यात आले असून पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी आधीच प्राथमिक पंचनामे पूर्ण करण्यात आले असून उर्वरित भागात काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत मिळावी यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या तातडीच्या हालचालीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..शेतकरी प्रतिक्रिया"गट नंबर ३१८ मध्ये ०.४५ आर क्षेत्रावर कांदा सीडची लागवड केली होती. पीक चांगल्या स्थितीत असताना अचानक गारपिटीने संपूर्ण पीक आडवे पडले. हातातोंडाशी आलेले उत्पन्न पूर्णपणे नष्ट झाले असून मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने तातडीने पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी."गणेश अप्पाराव जाधव, शेतकरी, निल्लोड."अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तलाठी व कृषी सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असून नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."भगवान शेनफडराव आहेर, उपसभापती, पंचायत समिती सिल्लोड.