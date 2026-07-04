Nillod Pazhar Lake: निल्लोड पाझर तलाव क्रमांक १ धोक्यात; धरणाच्या पाळूजवळ २० फूटांचा खड्डा, ग्रामस्थांची तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

महेश रोडेनिल्लोड : निल्लोड येथील पाझर तलाव क्रमांक १ च्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, धरणाच्या पाळूच्या पायथ्याशी तब्बल १५ ते २० फूट लांबीचा मोठा खड्डा पडल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी धरणाच्या भिंतीतून गळती सुरू झाल्याची घटना घडून एक वर्षाचा कालावधी लोटला असला, तरी अद्याप कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून पावसाळ्यात तलाव पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर धरणाच्या पाळूमधून पाणी झिरपत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे धरणाच्या मजबुतीबाबत शंका निर्माण झाली आहे. यावर्षीही पावसाचे प्रमाण वाढून तलाव पूर्ण भरल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..धरणाच्या पायथ्याशी निर्माण झालेला मोठा खड्डा हा केवळ मातीची धूप नसून, आतून मोठी पोकळी किंवा बोगद्यासारखी रचना तयार झाल्याचा संशय स्थानिकांनी व्यक्त केला आहे. अशा प्रकारच्या गळतीमुळे धरणाच्या पाळूची मजबुती कमी होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडूनही व्यक्त केली जाते. त्यामुळे तातडीने तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..या पाझर तलावावर परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे. तलावातील पाण्याचा वापर शेती, जनावरांचे पाणी आणि भूजलपातळी वाढविण्यासाठी होतो. त्यामुळे धरणाला कोणतीही हानी झाल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह परिसरातील नागरिकांना बसू शकतो..ग्रामस्थांनी संबंधित पाटबंधारे विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तातडीने घटनास्थळी पाहणी करून धरणाच्या सुरक्षिततेचा अहवाल जाहीर करावा, तसेच कायमस्वरूपी दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणी केली आहे. पावसाळा सुरू असताना कोणतीही अनुचित घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..धरणाच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकृत तांत्रिक तपासणी आणि अहवाल अद्याप समोर आलेला नसल्याने प्रत्यक्ष धोका किती आहे, हे संबंधित विभागाच्या तपासणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, धरणाच्या पायथ्याशी पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.."निल्लोड येथील पाझर तलाव क्रमांक १ ची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता धरणाच्या पाळूच्या पायथ्याशी मोठा खड्डा पडलेला आढळून आला. ही बाब अत्यंत गंभीर असून पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करू नये. संबंधित पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने तांत्रिक पाहणी करून आवश्यक ती दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत. भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या प्रश्नाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून काम तातडीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे."भगवान आहेर (उपसभापती, पंचायत समिती सिल्लोड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.