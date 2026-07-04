मराठवाडा

Nillod Pazhar Lake: निल्लोड पाझर तलाव क्रमांक १ धोक्यात; धरणाच्या पाळूजवळ २० फूटांचा खड्डा, ग्रामस्थांची तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

निल्लोड पाझर तलाव क्रमांक १ च्या पाळूखाली १५-२० फूटांचा खड्डा; गळती, धूप आणि आतल्या पोकळीच्या संशयामुळे धरणाच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह, तातडीच्या तांत्रिक तपासणीची ग्रामस्थांची मागणी
A large pit near the embankment of Nillod Percolation Tank No. 1 has raised serious concerns about the dam's safety during the monsoon.

A large pit near the embankment of Nillod Percolation Tank No. 1 has raised serious concerns about the dam's safety during the monsoon.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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महेश रोडे

निल्लोड : निल्लोड येथील पाझर तलाव क्रमांक १ च्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, धरणाच्या पाळूच्या पायथ्याशी तब्बल १५ ते २० फूट लांबीचा मोठा खड्डा पडल्याचे समोर आले आहे. गेल्या वर्षी धरणाच्या भिंतीतून गळती सुरू झाल्याची घटना घडून एक वर्षाचा कालावधी लोटला असला, तरी अद्याप कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

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