Nillod Farm Blaze: निल्लोडमध्ये 33 केव्ही वीजतार तुटल्याने भीषण आग; मका व ठिबक जळून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

महेश रोडेनिल्लोड (ता. सिल्लोड) : गावातील गट क्रमांक ३८४ मध्ये 33 केव्ही वीजतार तुटल्यामुळे अचानक भीषण आग लागून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्ञानेश्वर तेजराव फरकाडे व विष्णू तेजराव फरकाडे यांच्या शेतातील प्रत्येकी सुमारे एक एकर क्षेत्रातील मका जळून खाक झाला. तसेच त्यांच्या दोन एकर क्षेत्रातील ठिबक सिंचन व्यवस्था पूर्णपणे जळून नष्ट झाली असून सुमारे ४० चड्या ठिबक साहित्यही आगीत भस्मसात झाले आहे..दरम्यान, गट क्रमांक ३८३ मधील प्रल्हाद फरकाडे यांच्या शेतातील अंदाजे ४० सागवान झाडे आगीत जळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. या आगीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे आग पुढील भागात पसरण्यापासून रोखण्यात यश आले.या घटनेमुळे बाधित शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक फटका बसला असून संबंधित विभागाने पंचनामा करून तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.