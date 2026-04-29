Nitur Farmers:अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे मांजरा नदीकाठची बागायती शेती धोक्यात

संगमेश्वर करंजेनिटूर : निटूर ३३ केव्ही उपकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या बसपूर फिटरवरील वीज पुरवठा गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार खंडित होत असल्याने परिसरातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. वीजेच्या या लपंडावामुळे शेती पाण्याअभावी कोमेजण्याच्या मार्गावर असून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..निटूर आणि बसपूर परिसरातून मांजरा नदी वाहत असून सध्या नदीपात्रात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या पाण्याच्या आधारे अनेक शेतकऱ्यांनी बागायती शेती विकसित केली आहे, तर काहींनी पालेभाज्यांची लागवड केली आहे. मात्र, विजेचा नियमित पुरवठा होत नसल्याने नदीत पाणी असूनही शेतांपर्यंत ते पोहोचवणे कठीण झाले आहे. परिणामी, उभ्या पिकांना वेळेवर पाणी मिळत नसून पिके सुकू लागली आहेत..या भागात काही ठिकाणी दिवसा तर काही ठिकाणी संध्याकाळी वीज पुरवठा केला जातो. परंतु दोन्ही वेळा पुरवठा अत्यंत अनियमित असून वारंवार खंडित होत असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. पंप सुरू असताना अचानक वीज जाणे, पुन्हा काही वेळानंतर येणे आणि पुन्हा खंडित होणे, असा प्रकार सतत सुरू आहे. त्यामुळे पिकांना नियोजनबद्ध पाणी देणे अशक्य होत आहे.शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा संबंधित लाईनमनकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. लाईनमन वेळेवर गावात हजर राहत नसल्याने समस्या अधिकच वाढत आहे. याचा परिणाम केवळ शेतीपुरताच मर्यादित नसून पाणीपुरवठा योजनांवरही होत आहे. विजेअभावी पाणीपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे..पालेभाज्यांसारख्या नाजूक पिकांना नियमित पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र, विजेच्या या अनियमिततेमुळे अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर नुकसानाच्या मार्गावर आहेत. बागायती पिकांवरही याचा परिणाम होऊन उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधीच वाढते खर्च आणि अनिश्चित हवामान यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती आणखी बिकट ठरत आहे.या पार्श्वभूमीवर संबंधित वीज वितरण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून बसपूर फिटरवरील वीज पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांकडून जोर धरत आहे. नियमित आणि अखंडित वीज पुरवठा मिळाल्यास शेतीचे नुकसान टाळता येईल, असा विश्वास शेतकरी व्यक्त करत आहेत. अन्यथा, येत्या काळात या समस्येमुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.