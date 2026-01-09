Harshwardhan Sapkal : देवाभाऊ नव्हे घेवाभाऊ; सपकाळ यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांवर टीका

जालना - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देवाभाऊ नव्हे तर घेवाभाऊ आहेत. ते दुसऱ्या पक्षातील नेते फोडून भाजपमध्ये घेतात, विविध प्रकारांतून टक्केवारी घेतात. ते गजनी आहेत, अशा शब्दांत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे..महापालिका निवडणुकीनिमित्त येथे गुरुवारी (ता. आठ) महाविकास आघाडीची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार राजेश राठोड, माजी आमदार संतोष सांबरे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. निसार देशमुख, काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार, बालाजी गाडे आदी उपस्थित होते..सपकाळ म्हणाले, ‘भाजप आणि निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेला काळिमा फासत आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षाने लोकशाहीला गुंडाळून ठेवले आहे. निवडणुकीत ऐनवेळी माघार घेणे किंवा बिनविरोध निवडणूक करणे हे लोकशाहीला मारक आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकांत पैसा आणि गुंडागर्दीचा वापर वाढला. या बाबी गांभीर्याने न घेतल्यास देशात अराजकता निर्माण होईल. श्रीलंका, बांगलादेशात जे झाले ते देशात होऊ नये.’.आम्ही बडतर्फे केलेले भाजपने घेतलेभारत काँग्रेसमुक्त नव्हे तर भाजप काँग्रेसयुक्त झाला आहे. अंबरनाथमधून आम्ही ज्यांना बडतर्फ केले, त्यांना भाजपने स्वीकारले आहे. भाजपला सर्वांचे विचार पुसून टाकायचे आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले. भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात सध्या ‘नूरा कुस्ती’ सुरू आहे..अजित पवार यांनी आधी सत्तेतून बाहेर पडावे, मगच त्यांनी भाजपवर टीका करावी. समृद्धी महामार्गात दोन हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यातून ‘पन्नास खोके एकदम ओके’चा नारा आला आहे, असे सांगत सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यावर टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.