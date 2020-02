आता ‘या’ रुग्णालयात पंचकर्म उपचार माफक दरात

नांदेड : राष्‍ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्री. गोळवळकर गुरुजी यांच्या नावाने काही महिन्यापूर्वी नांदेड शहरात सहकारी तत्वावरील सर्वात मोठे श्री गुरुजी रुग्णालय सुरु झाले आहे. या रुग्णालयात अत्यावश्यक सर्व त्या सुविधा अगदी माफक दरात रुग्णास उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. आता या रुग्णालयात ‘आयुर्वेदिक पंचकर्म’ कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. त्याद्वारे सामान्य रुग्णास परवडेल अशा माफक दरात पंचकर्म सुविधा उपलब्ध झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्री. गोळवलकर गुरूजी यांच्या जयंतीनिमित्त श्री गुरुजी रुग्णालयात मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर घेण्यात आले होते. त्यानंतर रुग्णालयात आयुर्वेद पंचकर्म उपचार कक्षाचे उद्‍घाटन करण्यात आले आहे. सध्या सर्व रुग्णांसाठी ही मोफत सेवा देण्यात येत आहे. काही दिवसातच रुग्णांना परवडेल, अशा दराने पंचकर्म उपचार पद्धतीद्वारे गरजवंत रुग्णावर उपचार केले जाणार आहेत. अशी आहे पंचकर्म नियमावली

पंचकर्म करताना दिलेल्या वेळेचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास त्वचेला अधिक फायदा होतो. पंचकर्म चालू असताना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हलका व सुपाच्या आहार घ्यावा. अधिक वाहन प्रवास, दगदग टाळावी, व्यायाम व कष्टाची कामे टाळावीत. कोमट पाणी पिण्यासाठी वापरावे, रात्री किमान सहा ते आठ तास झोप घ्यावी, पंचकर्म दरम्यान कुठलेही बाहेरचे तेलकट, फास्टफूड, जड अन्न तसेच नॉनव्हेज खाणे टाळावे, पंचकर्मास येताना आगाऊचे अंतर्वस्त्र टॉवेल घ्यावे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे पंचकर्मादरम्यान थकवा जाणवल्यास साखर व मिठाचे पाणी प्यावे. वर्षा ऋतुमध्ये का घ्यावा बस्ती उपचार

आयुर्वेद शास्त्रामध्ये पंचकर्मातील बस्ती हा सर्वात महत्वाचा आयुर्वेदिक उपचार पद्धती मानली जाते. वात व्याधीसाठी ही सर्वोत्तम चिकित्सा मानली जाते. गुद्दद्वारावाटे औषधी काढा, तेल पक्वाशयामध्ये सोडले जाते. यामुळे वातघ्नकार्य होऊन कोष्ठशुद्धी चांगल्या प्रकारे घडून येते. कुठल्याही वयाच्या व्यक्तीस ही उपचार पद्धती केली जाते. विशेष करुन वर्षा ऋतुमध्ये बस्ती करुन घेणे अधिक परिणामकारक मानले जाते. वात, संधीवात, गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, मणक्याची झीज, पक्षाघात, वातविकार, बद्धकोष्ठता, पोट साफ न होणे, मासिक पाळीचे विकार, मुळव्याध, लहान मुलांची वाढ न होणे अशा अनेक आजारावर बस्ती उपचार गुणकारी ठरतो. यांच्या हस्ते झाले कक्षाचे उद्‍घाटन

कुठलाही गाजावाजा न करता श्री गुरुजी रुग्णालयात नुकतेच संजय कौडगे, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे नांदेड जिल्हा सहकार्यवाह हेमंत इंगळे व संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर कोकरे यांच्या हस्ते पंचकर्म विभागाचे उद्‍घाटन करण्यात आले. यावेळी श्री गुरुजी रुग्णालयाचे सहसचिव अमोल अंबेकर, डॉ. लक्ष्मीकांत बजाज, संजय बजाज, दीपक पावडे, नेहरू युवा केंद्राच्या चंदा रावळकर, डॉ. अरुण महाले, डॉ. अमोल चावरे, डॉ. आत्माराम गाडगीळ, डॉ. माया मैदपवाड, डॉ. चारुशीला डुडुळे, डॉ. सरोजिनी मुपडे, पंचकर्म विभागाचे डॉ. शेखर चौधरी, डॉ. प्रदीप सोमाणी, डॉ. तळणीकर, डॉ. जयश्री लोणे, डॉ. संदेश वाठोरे यांची उपस्थिती होती.

Web Title: Now At This Hospital Panchakarma Treatment Is Available At Reasonable Rates Nanded News