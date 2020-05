कृषी सेवा केंद्रांची दुकाने आता पाचच दिवस, लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

लातूर : राज्य सरकारने टाळेबंदीत परवानगी दिलेल्या कृषी सेवा केंद्र तसेच बांधकाम साहित्य विक्रीच्या दुकानांत होणारी गर्दी लक्षात घेता जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी या दोन्ही प्रकारच्या दुकानांवर बंधने आणली आहेत. त्यानुसार कृषी सेवा केंद्रांची दुकाने आता आठवड्यातून सोमवार ते शुक्रवार पाच दिवस, तर बांधकाम साहित्याची दुकाने शनिवार व रविवार हे दोन दिवस सुरू राहणार आहेत. यासाठी सकाळी दहा ते दुपारी दोन ही वेळ कायम ठेवण्यात आली आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकारने टाळेबंदी लागू केली आहे. टाळेबंदीत पूर्वीपासून शेतीशी संबंधित व्यवसायाला परवानगी होती. मात्र, व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाची ना हरकत घेण्याची अटकळ होती. अशीच अटकळ बांधकाम साहित्याबाबत होती. यामुळे परवानगी असूनही अनेक दुकाने प्रशासनाची नाहरकत नसल्याने सुरू झाली नव्हती. खरीप हंगाम तोंडावर आला असून अनेक ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वी बांधकामे पूर्ण करण्याची गरज होती. शेतकरी व लोकांची निकड पाहता जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी गुरुवारी (ता.३०) आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार याबाबतचे आदेश काढले. शेतकऱ्यांना खत, बियाणे खरेदीची चिंता त्यानुसार कृषिविषयक अवजारे, यंत्र, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके विक्रीची दुकाने आठवड्यातील सोमवार ते शुक्रवार हे पाच दिवस सकाळी दहा ते दुपारी दोन या वेळेत सुरू ठेवण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. यासोबत सिमेंट, प्लंबिंग, बांधकामासंबंधी तत्सम साहित्य मिळणारी हार्डवेअरची दुकानेही आठवड्यातील शनिवार व रविवार हे दोन दिवस सुरू ठेवता येणार आहेत. यासाठी दुकानदारांना निर्जंतुकीकरण, सुरक्षित शारीरिक अंतरासह अन्य नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.



