लातूरकरांनो पाणी जपून वापरा ! आता महिन्यातून फक्त तीन वेळेसच पाणी

लातूर ः लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धनेगाव (ता. केज) येथील मांजरा धरणात केवळ अकरा टक्के पाणीसाठा राहिला आहे. त्यामुळे मेपासून महापालिकेच्या वतीने शहराला दहा दिवसांतून एकदा म्हणजे महिन्यातून केवळ तीन दिवसच पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी आता काटकसरीने पाण्याचा वापर करण्याची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मांजरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात कमी पाऊस होत आहे. त्यामुळे मे २०१९ मध्ये पंधरा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करावा लागला होता. त्या २०१९ च्या पावसाळ्यात धरणाच्या क्षेत्रात पाऊस झाला नाही; पण परतीच्या पावसाने मात्र धरणांच्या मृतसाठ्यात काही प्रमाणात पाणी आले होते. त्याचा परिणाम शहराला पावसाळ्यापासून दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. दरम्यान, टाळेबंदी सुरू झाली. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने सात दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्यास सुरवात केली होती. एक महिना सात दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. कोटाहून आलेले ४३ विद्यार्थी लातुरात होम क्वारंटाइन गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. मांजरा धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन जास्त होत आहे. त्यात पावसाळ्याच्या सुरवातीला पाऊस झाला नाही तर पुढे तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन महापालिकेने आता सात दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्याचे रद्द केले आहे. पूर्वीसारखेच दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे मे महिन्यापासून केवळ तीन वेळेसच पाणी लातूरकरांना मिळणार आहे. याची सुरवात ता. पाच मेपासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज आहे. मांजरा धरणाच्या मृतसाठ्यात धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या केवळ अकरा टक्के म्हणजे २४.५४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा राहिला आहे. पावसाळ्यात वेळेवर पाऊस नाही झाला तर अनेक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे मेपासून दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- विजय चोळखणे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका



