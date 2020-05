तपासणी नाक्यावरच होम क्वारंटाईनचा शिक्का, लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

लातूर : जिल्ह्यात परजिल्ह्यातून व राज्यातून परवानगी घेऊन किंवा विनापरवानगी येणाऱ्यांमुळेच कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला आहे. दोन दिवसांत आढळून आलेल्या पॉझिटिव्ह रूग्णांमुळे ही बाब प्रकर्षाने पुढे आल्याने जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी जिल्हा सीमेवरील तपासणी नाके सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यातूनच जिल्हा सीमेवरील तपासणी नाक्यावर जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांची कडक तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी डॉक्टरांचा समावेश असलेली पथके नाक्यावर चोवीस तास कार्यरत राहणार आहेत. जिल्ह्यात येणाऱ्यांच्या दोन्ही हातावर नाक्यावरच होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या लोकांमुळेच कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. याला निलंग्यापासून सुरू होऊन ती उदगीरमध्येही कायम राहिली. आता कोरोनाचा संसर्ग विकोपाला गेला असतानाच लातूरसह जिल्ह्याच्या अन्य भागातही मुंबई, पुणे व ठाण्यावरून आलेल्या लोकांमुळेच कोरोनाचा शिरकाव झाल्याचे पुढे आले. यामुळेच जिल्हा सीमेवरील तपासणी नाक्यावर कडक तपासणीची गरज पुढे आली. यातूनच जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी रविवारी (ता.१७) रात्री आदेश काढत नाक्यावर चोवीस तास तपासणी पथकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. लातूर जिल्ह्यात शासकीय डेअरींकडे शेतकऱ्यांची पाठ, दर कमी असल्याचा परिणाम पथकात तलाठी, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांसोबत विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेतील इंटर्नशीप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अर्थात शिकाऊ डॉक्टरांची शिफ्टनिहाय नियुक्ती होणार आहे. इंटर्नशिप करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी संस्थेचे अधिष्ठाता लगेच देणार आहेत. हे पथक जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांची नाक्यावरच तपासणी करणार (थर्मल स्क्रिनींग) आहे. यात परवानगी घेऊन येणाऱ्या लोकांसह परवानगी न घेता येणाऱ्यांचीही तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीनंतर नागरिकांच्या दोन्ही हातावर होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारून घरीच थांबण्याबाबत सक्तीच्या सूचना पथक करणार आहे. हे लोक खरोखरच घरी थांबतात की नाही, यावर गाव पातळीवरील कृती समितीचे पदाधिकारी नजर ठेवणार आहेत. घराबाहेर पडल्याचे आढळून आल्यास या लोकांकडून एक हजार रूपये दंड वसुल करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.



