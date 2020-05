तुमची जास्तच गरज, अँटी कोरोनाच्या जवानांना जिल्हाधिकाऱ्यांची भावनिक साद

लातूर : कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या तिसऱ्या लॉकडाउनमध्ये सरकारने शिथिलता आणली आहे. यामुळे गावपातळीवर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या नेतृत्वाखाली गावचे रक्षण करणाऱ्या अँटी कोरोना फोर्सचा (एसीएफ) उपक्रम बंद होणार असल्याच्या वावड्या उठल्या; मात्र आता तर तुमची खरी गरज आहे, अशी भावनिक साद घालत श्रीकांत यांनी ‘एसीएफ’च्या जवानांना आणखी सक्रिय होऊन काम करण्याचे आवाहन केले आहे. कोरोनाला जिल्ह्याबाहेर रोखण्याचे काम पोलिस यंत्रणा करीत आहेत. त्यामुळे कोरोनाला घर व गावाबाहेर रोखण्याची खरी गरज होती. यातूनच कोरोनाला घराबाहेर रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सुरू केलेला अँटी कोरोना पोर्सचा उपक्रम राज्यभर गाजला. यानंतर त्यांनी कोरोनाला गावच्या वेशीबाहेर रोखण्यासाठी अँटी कोरोना फोर्सचा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाला ग्रामीण भागात उदंड प्रतिसाद मिळाला. दोनच दिवसांत तेरा हजारांहून अधिक युवक व ग्रामस्थांनी उपक्रमात सहभागी होऊन गावच्या सीमेवर पहारा देण्यास सुरवात केली. यामुळे कोरोना घेऊन छुप्या मार्गाने गावात दाखल होणाऱ्यांना चांगलाच पायबंद बसला. यामुळेच ग्रामीण भागात कोरोनाचा शिरकाव झाला नाही. दुखवट्यासारखा पाळलाय दिवस, प्रशासनाच्या हाकेला अखेर जागले लातूरकर उदगीरच्या निमित्ताने शहरी भागात मात्र, कोरोना चोरपावलाने दाखल झाला. त्यानंतर शहरी भागातही एसीएफचा उपक्रम सुरू झाला. लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून हजारो जवानांनी डोळ्यांत तेल घालून कोरोनाला रोखून धरले आहे; मात्र तिसऱ्या लॉकडाउनमध्ये सरकारने शिथिलता दिली. लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेल्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी परवानगी देण्यासोबत विविध उद्योग व व्यवसायही सुरू केले. यामुळे लोकांचा वावर वाढला. यातूनच एसीएफचा उपक्रम बंद होणार असल्याच्या वावड्या उठू लागल्या. त्यावर जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी आता तर उपक्रमाची खरी गरज असल्याचे सांगून जवानांनी वावड्या व अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले.



Web Title: Now You Are Important, Latur Collector Appeals To Anti Corona Force