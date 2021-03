दोन दिवसात बाधितांची संख्या ३८; जिंतूरकरांची चिंता वाढली

जिंतूर (जिल्हा परभणी) : आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार शहरात कोरोना बाधित रुग्ण सोमवारी (ता. १५) अठरा तर मंगळवारी (ता. १६)असे दोन दिवसात ३८ रुग्ण आढळून आले. आतापर्यंतच्या रुग्णांपेक्षा ही संख्या जास्त असल्याने जिंतूरकरांची चिंता वाढली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामीण भागासह शहरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या रोजच वाढत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे नागरिकांही गांभीर्य दिसत नाहीत आणि प्रशासनही कठोर भूमिका घेण्याऐवजी दुर्लक्ष करीत आहे. लॉकडाऊन घोषित झाल्यावर अधिकारी लवाजम्यासह चारदोन प्रमुख रस्त्यावर उतरुन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या़वर कारवाई करतात याचे नागरिकांनाही गांभीर्य वाटत नसल्याने कांही वेळातच परिस्थिती जैसे थी दिसते. नियुक्त पथकांचे काम यापेक्षा वेगळे म्हणता येणार नाही. गल्लीबोळातील नागरिक, दुकानदार यांना कोरोनाच्या बाबतीत फारसे गांभीर्य दिसत नसल्याने गल्लीबोळातील सर्व व्यवहार सुरळीत चालतात. प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून मास्क वापरणे अनिवार्य असल्याबद्दल वेळोवेळी सुचना केल्या तरी तीस- चाळीस टक्केच नागरिक मास्क वापरताना दिसतात. पोलिसांचे फिरल्यावर मात्र सर्व ऑलवेल दिसते. परिणामी शहरात दिवसेंदिवस कोरोनाचा उद्रेक वाढत आहे. ही बाब निश्चितच काळजी करण्याची आहे. शहरात मंगळवारी येलदरी रोड, शारदा कॉलनी, हुतात्मा स्मारक, मेन रोड, खैरीप्लॉट, श्रीराम मंदिर परिसर, शिवाजीनगर, कोमटी गल्ली, गणेशनगर, आदर्श कॉलनी या भागात हे रुग्ण आढळून आले. तर सोमवारी शहरातील एका महाविद्यालयातील सहा प्राध्यापक, कर्मचारी बाधित असल्याचे आढळून आले. तर खैरीप्लॉट, गणेशनगर, कसबापेठ, बलसारोड,चौकबाजार या भागात बाधित रुग्ण आढळून आले. शिवाय ग्रामीण भागातील सोस, इटोली येथे प्रत्येकी एक रुग्ण आढळून आले. प्रशासन कोरोना माहमारी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करत नसल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पायी चालणारे, दुचाकीस्वार तसेच खरेदीसाठी बाजारपेठेत आलेले बहुतेक नागरिक विना मास्क दिसतात. गर्दीच्या जागी सामाजिक अंतर ठेवत नाहीत त्यामुळे कोरोना बाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Number of victims in two days 38; Jinturkar's anxiety increased parbhani news