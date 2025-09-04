OBC Community Fasting : ‘जीआर’ रद्द होईपर्यंत उपोषण; ओबीसी कार्यकर्त्यांचा निर्धार

वडीगोद्री (जि. जालना) - मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, हैदराबाद गॅझेटियरबाबतचा ‘जीआर’ रद्द करावा, शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊ नये, ओबीसी उपसमितीने उपोषणस्थळी भेट द्यावी आदी मागण्यांसाठी सोनियानगर-अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे सलग चौथ्या दिवशी, गुरुवारीही उपोषण सुरू होते. हैदराबाद गॅझिटिअरबाबतचा जीआर रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे..शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरबाबतचा ‘जीआर’ काढून ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे. एका समाजासाठी पायघड्या तर दुसऱ्याची उपेक्षा असा सरकार पक्षपात करत आहे, ओबीसींवर अन्याय करत आहे. ‘जीआर’ रद्द होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार आहे, असे उपोषणकर्ते प्रा.विठ्ठल तळेकर यांनी सांगितले..शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास वेळप्रसंगी आत्मदहनाचा इशारा बाबासाहेब बटुळे यांनी दिला. अंबडचे नायब तहसीलदार एकनाथ भोजने, वडीगोद्रीचे मंडळ अधिकारी संदीप नरुटे, तलाठी योगेश गुरव आदींनी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली..‘वंचित’ आघाडीचा पाठिंबावंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी फोनवरून उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधला. आपल्या उपोषणाला पाठिंबा असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वडीगोद्री प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने उपोषणकर्त्यांची आरोग्य तपासणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.