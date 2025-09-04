मराठवाडा

OBC Community Fasting : ‘जीआर’ रद्द होईपर्यंत उपोषण; ओबीसी कार्यकर्त्यांचा निर्धार

शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरबाबतचा ‘जीआर’ काढून ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वडीगोद्री (जि. जालना) - मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, हैदराबाद गॅझेटियरबाबतचा ‘जीआर’ रद्द करावा, शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊ नये, ओबीसी उपसमितीने उपोषणस्थळी भेट द्यावी आदी मागण्यांसाठी सोनियानगर-अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे सलग चौथ्या दिवशी, गुरुवारीही उपोषण सुरू होते. हैदराबाद गॅझिटिअरबाबतचा जीआर रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.

Strike
Maratha Reservation
obc reservation
Fasting

