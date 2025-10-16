Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यापासून केवळ २७ प्रमाणपत्रांचं वाटप; सरसकट आरक्षण नाहीच, दिशाभूल कोण करतंय?

OBC Reservation: मराठावाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला होता. या जीआरला ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. मराठ्यांना सरसरट आरक्षण नको, अशी छगन भुजबळ आणि इतरांची भूमिका आहे..राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सुरुवातीपासूनच २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या जीआरला विरोध केला नाही. त्यांच्या मते यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. कारण हा जीआर मराठ्यांना सरसकट आरक्षण देणारा नाही. त्यामुळे तायवाडे आधीपासूनच या आंदोलनांपासून दूर होते..Ajit Pawar: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत; अजित पवार यांची ग्वाही, आजवरचे सर्वांत मोठे पॅकेज.हैदराबाद गॅझेटियरचा निर्णय झाल्यानंतर मराठा समाजाला नेमके किती प्रमाणपत्र मिळाले, याचा माहिती बबनराव तायवाडे यांनी गुरुवारी (दि. १६) 'साम टीव्ही'ला दिली. ते म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारावरून कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात आतापर्यंत 142 अर्ज आलेले आहेत. त्यापैकी 27 अर्जाला मंजुरी दिलेली आहे तर उर्वरित 115 अर्ज प्रलंबित आहेत..Indore Transgender Poisoning : एकाच वेळी २४ तृतीयपंथीयांनी केले विष प्राशन; तपासात धक्कादायक कारण समोर .काय म्हणाले बबनराव तायवाडे?जीआर काढलेल्या तारखेपासून 7 सप्टेंबरपर्यंत 8 जिल्ह्यातील आकडेवारी समोर आली आहे. आतापर्यंत एकूण 142 लोकांनी अर्ज सादर केलेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त 27 लोकांना प्रमाणपत्र देण्यात आलेत. जर सरसकट आरक्षण दिले गेले असते, तर या प्रत्येक जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करण्यासाठी रांगा लागल्या असत्या. म्हणून या जीआरचा ओबीसींना कोणताही धोका नाही. ओबीसी नेत्यांनी समाजाची दिशाभूल करू नये, अशी प्रतिक्रिया बबनराव तायवाडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.