मराठवाडा

Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यापासून केवळ २७ प्रमाणपत्रांचं वाटप; सरसकट आरक्षण नाहीच, दिशाभूल कोण करतंय?

OBC Leaders Divided Over Kunbi Certificate Process for Marathas: कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावरुन सध्या दोन मतप्रवाह दिसून येत आहेत. हे सरसकट आरक्षण नाही, असं काही ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे.
Maratha Reservation

OBC Leaders Divided Over Kunbi Certificate Process for Marathas

esakal

संतोष कानडे
Updated on

OBC Reservation: मराठावाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय काढला होता. या जीआरला ओबीसी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. मराठ्यांना सरसरट आरक्षण नको, अशी छगन भुजबळ आणि इतरांची भूमिका आहे.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
OBC
Babanrao Tanawade
Manoj Jarange Patil
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com