OBC Reservation: वडीगोद्रीत ओबीसी आरक्षणासाठी उपोषण सुरू; कुणबी दाखले देण्यास सकल ओबीसी समाजाचा विरोध

-दिलीप दखणे वडीगोद्री : सरकार ओबीसी चे नुकसान करत आहे, मंत्री मनोज जरांगे यांच्या पायघड्या घालत आहे ओबीसी चे आरक्षण अबाधित राहावे या करीता शांततेत वडीगोद्री अंतरवाली सराटी रोडवर सोनिया नगर अंतरवाली सराटी येथे सकल ओबीसी समाजाचे आंदोलक मंगेश ससाने, प्रा.विठ्ठल तळेकर, सतिष कुलाल, बाबासाहेब बटुळे, दत्तात्रय पवार, सहकारी यांनी रविवार ता.6 पासून उपोषण चालू केल आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या बाबत बोलतांना मंगेश ससाने यांनी सांगितले कि, ओबीसी मध्ये विद्यार्थी यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत त्यांना सरकारचे मदत करावी, सरकारी नौकरी द्यावी, विलास घुले यांच्या कुटुंबाला मदत करा, महाराष्ट्रात एका समाजाला न्याय दिला जातो आम्हाला न्याय सरकारचे दिला पाहिजे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड यांच्या माध्यमातून सरकार जरांगे यांचे लाड करत आहे,.सरकारने हैदराबाद व इतर गॅजेट लागु करू नये , चार प्रमाणपत्र रद्द झाली तर सरकारवर दबाव टाकला जातो सरकारचे नियम बाह्य काम करू नये, ओबीसी वरती अन्याय करू नये, आमचा जीव गेला तरी या ठिकाणी उपोषण करत राहणार आहे..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समोर ओबीसी वरती अन्याय होत आहे हे आम्ही सहन करणार नाही,मागच्या दरवाजा मधुन कुणबी दाखले काढले जात असतील तर आमच आरक्षण धोक्यात येऊन नुकसान होईल सरकारने घाईगडबडीत कुणबी दाखले देण्याची गडबड करू नये याला आमचा विरोध आहे. अस मंगेश ससाने, विठ्ठल तळेकर, बाबासाहेब बटुळे यांनी सांगितले. या ठिकाणी उप पोलीस अधिक्षक विक्रम साळी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी धुमाळ, पोलीस उप निरीक्षक अमोल गुरले यांनी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.