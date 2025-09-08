मराठवाडा

Karmad Accident : सिटी बसच्या धडकेत दुचाकीवरील एक ठार, एक जखमी; जालना महामार्गावरील शेकटा येथील घटना

सिटी बसने रस्त्याच्या कडेला उभा असलेल्या दुचाकीस्वारांना चिरडून झालेल्या अपघातात बांधकाम कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
- बाळासाहेब काळे

करमाड - दुभाजकामधून वळण घेत असलेल्या सिटी बसने रस्त्याच्या कडेला उभा असलेल्या दुचाकीस्वारांना चिरडून झालेल्या अपघातात बांधकाम कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला. अन् एक गंभीर जखमी झाला आहे.

