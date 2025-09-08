Karmad Accident : सिटी बसच्या धडकेत दुचाकीवरील एक ठार, एक जखमी; जालना महामार्गावरील शेकटा येथील घटना

- बाळासाहेब काळेकरमाड - दुभाजकामधून वळण घेत असलेल्या सिटी बसने रस्त्याच्या कडेला उभा असलेल्या दुचाकीस्वारांना चिरडून झालेल्या अपघातात बांधकाम कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला. अन् एक गंभीर जखमी झाला आहे..हा अपघात जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील शेकटा येथील कोकाटे पेट्रोल पंपासमोर सोमवार (ता. आठ) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडला. आदिल मुनीर शहा (वय-२०) असे मृत तरूणाचे नाव असून हमीदखा शेरखा पठाण (वय-३२) हा गंभीर जखमी झाला आहे. (दोघेही कौडगाव, ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथील रहिवासी असून ते बांधकाम कामगार आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कौडगाव येथील आदिल शाह व हमीदखा पठाण हे मिस्त्री बांधकाम कामगार असून शेकटा येथे त्यांनी बांधकाम घेतले होते. सोमवारी ते नेहमीप्रमाणे कामावर चालले होते..दरम्यान साडेनऊच्या सुमारास जालना महामार्गावरील कोकाटे पेट्रोल पंपासमोर रस्त्याच्या बाजूला दुचाकी (एम.एच. २० ई.आर. ७६४०) उभा करून ते एका कामगाराची वाट पाहत होते. त्याच दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरकडून आलेल्या सिटी बसने (एमएच २० ई एल २८०८) दुभाजकामधून वळण घेऊन थेट त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..या धडकेत दुचाकीवर असलेल्या आदिल शाह खाली आदळल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊन ते जागीच बेशुद्ध पडले. हमीदखा पठाण हे जखमी झाले. उपस्थित नागरिकांना या घटनेची माहिती नातेवाईकांना देऊन त्यांना तत्काळ उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल केले..तेथे डॉक्टरांनी तपासून आदिल शाह यास मयत घोषीत केले पठाण यांच्यावर उपचार सुरू आहे. या घटनेची करमाड पोलिसांनी नोंद घेतली असून अधिक तपास सपोनि प्रताप नवघरे जमादार विठ्ठल चव्हाण करीत आहे. आदिल शाहच्या पश्चात आई, वडील, दोन भाऊ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.