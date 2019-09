औरंगाबाद : फॉगिंग मशिनच्या भडका, महापालिकेचा कर्मचारी भाजला

औरंगाबाद - शहरात डेंगुसह साथीच्या आजाराचे रुग्ण वाढत असल्याने महापालिकेने धूरफवारणी मोहीम हाती घेतली आहे. हडको भागात आज (ता.23) सकाळी फवारणीचे काम सुरू असताना फॉगिंग मशिनने अचानक पेट घेतल्याने महापालिकेचा एक कर्मचारी यामध्ये जखमी झाल्याची घटना घडली. निवृत्ती वाघ (वय 52) असे त्याचे नाव आहे. वाघ यांना तातडीने

घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी सांगितले. शहरात गेल्या दोन महिन्यांपासून साथीच्या रोगाने थैमान घातले आहे. घरोघरी ताप, सर्दी, खोकला, डायरियाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. याच वातावरणात डेंगुने नुकताच तिघांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने शहरातील विविध भागात धूरफवारणी सुरू केली आहे. सोमवारी सकाळी पवन नगर वॉर्डात धूर फवारणीचे काम सुरू असताना हा प्रकार घडला. उपचारानंतर वाघ यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली असता त्यांची प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे डॉ.पाडळकर यांनी सांगितले.





