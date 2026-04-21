Onion price crash in Gangapur: कांदा काढणीला वेग, पण मजूर टंचाई व घसरलेले दर; वाढलेल्या खर्चामुळे शेतकरी हवालदिल

कायगाव : गंगापूर तालुक्यात रब्बी हंगामातील कांदा काढणीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. मात्र सर्वच शेतकऱ्यांची काढणीची कामे एकाच वेळी आल्याने मजुरांची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. त्यातच बाजारात कांद्याला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. .तालुक्यातील गोदावरी व शिवना नदी काठ च्या परिसरात कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली होती.पीक पण चांगले आले.मात्र अवकाळी पावसाने कांदा व इतर शेती पिकांचे अतोनात नुकसान केले. सध्या शेतात कांदा काढणी, पात कापणी व वखारीत भरण्याची कामे सुरू आहेत. एकाच वेळी सर्वत्र कामे निघाल्याने मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. उपलब्ध मजुरांचे दरही वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे..दर घसरल्याने चिंताकांदा काढणीसाठी एकरी १५ ते १७ हजार रुपये खर्च येत आहे. मात्र सध्या बाजार समितीत कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ ६०० ते ९०० रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे वाहतूक व हमाली वजा जाता शेतकऱ्याच्या हातात काहीच उरत नाही. अनेक ठिकाणी तर काढणीचा खर्चही निघणे कठीण झाले आहे..मजूर मिळेनात, दर वाढलेसध्या शेतात कांदा उपटणे, पात कापणे व वखारीत भरण्याची कामे सुरू आहेत. एकाच वेळी हजारो एकरांवर काढणी सुरू झाल्याने मजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. जे मजूर उपलब्ध आहेत त्यांनीही रोजंदारीचे दर वाढवले आहेत..शासनाकडे मागणीदरवर्षी एप्रिलमध्ये मजूर टंचाई होते. पण यंदा भाव पडल्याने शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. कांद्याला हमीभाव द्यावा, निर्यातीवरील निर्बंध हटवावेत व नाफेडमार्फत खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे..प्रतिक्रिया"कर्ज काढून कांदा लावला. आता काढणीला मजूर मिळत नाहीत आणि मिळालेच तर दर परवडत नाही. बाजारात भावही पडलेत. करायचे काय?" असे अमळनेर येथील एका शेतकऱ्यांने सांगितले आहे.