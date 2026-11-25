परळी वैजनाथ - चालू २०२६-२७ च्या गळीत हंगामासाठी ओंकार साखर कारखाना प्रा. लि., युनिट क्र. ८, पांगरी (ता. परळी, जि. बीड) यांच्या वतीने प्रतिटन ३ हजार ३५० रुपये ऊसदर जाहीर करण्यात आला आहे. कारखान्याचे चेअरमन बाबुराव बोत्रे पाटील यांनी ही घोषणा केली असून, हा दर बीड जिल्ह्यातील सर्वाधिक असल्याचा दावा कारखाना प्रशासनाने केला आहे..ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेल्या कष्टाचा योग्य मोबदला देणे ही आमची जबाबदारी आहे, या भावनेतून कारखान्याने हा निर्णय घेतला आहे. वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, वाहतूक आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध खर्चांचा विचार करता जाहीर करण्यात आलेल्या ऊसदरामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..ऊस गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांकडून जाहीर होणाऱ्या दराकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले असते. अशा परिस्थितीत ओंकार साखर कारखान्याने प्रतिटन ३३५० रुपये दर जाहीर करून ऊस उत्पादकांना दिलासा दिला आहे. यामध्ये पहिला हप्ता प्रतिटन ३२०० रुपये, तर दिवाळी हप्ता १५० रुपये असा एकूण ३३५० रुपये दर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे..चेअरमन बाबुराव बोत्रे पाटील यांच्या या निर्णयाचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपला ऊस गाळपासाठी ओंकार साखर कारखान्याला द्यावा, असे आवाहन कारखान्याचे जनरल मॅनेजर यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.