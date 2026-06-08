Online Fertilizer Sales : ऑनलाईन खत विक्रीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस; राज्यातून फक्त दोनच जिल्हयांसाठी जाचक अटी

शिवना - शासनाने कोल्हापूर व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या डिजीटल खत विक्री प्रणालीला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध सुरू केला आहे.या प्रणालीत सर्वात मोठी अडचण आहे ती प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या मोबाईलमध्ये सर्वप्रथम एफएसएएस नावाचे ऍप डाउनलोड करण्याची. या एपमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीची, पिकाची माहिती भरावी लागणार. आलेल्या क्यू- आर कोडला स्कॅन करून पंधरा दिवसांपूर्वी खताची ऑनलाईन बुकींग करावी लागणार..सर्व्हर डाऊन असल्यास २४ तासाची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा ई- पॉस मशिनवर माहिती भरावी लागत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. पेरणीचे दिवस डोक्यावर आल्याने शेतकरी पंधरा दिवस खतांची वाट कशी पाहणार हा खरा प्रश्न आहे.कृषी विभागाने विक्रेत्यांना दिलेल्या पॉस मशीन एका विशिष्ट कंपनीच्या आहेत. त्यातील ९५ टक्के मशीन्स काम करत नसल्याने व्यापारीही घायाळ झाले असून किमान खरीप पेरणीचा महिभराचा कालावधी जाऊ द्या व नंतर ही प्रणाली सुरू करा अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे..सीएससी सेंटरवर शेतकऱ्यांची लुटव्यापाऱ्यांकडे आगाऊ नोंदणी होत नसल्याने सीएससी सेंटरवर खत नोंदणीसाठी प्रत्येकी शंभर रुपये घेऊन लुबाडणूक केली जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.खतांचा काळाबाजार थांबवा यासाठी शासनाने ही खत वितरण प्रणाली सुरू केली असली तरी इंटरनेटची कमतरता, सर्व्हर डाऊन या तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रणाली वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. पाऊस पडल्यास कृषी सेवाकेंद्रांवर शेतकरी आणि विक्रेत्यांत वाद विकोपाला जाऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो..लवकरच तोडगा काढण्यात येईल'सध्या कृषी विभागाच्या बैठकीत असून तोच विषय चर्चिला जात आहे. ही प्रणाली पूर्ण राज्यात राबविण्याची शासनाची योजना आहे. या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी तोडगा काढणे सुरु आहे.'- प्रकाश पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.