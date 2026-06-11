illegal sand mining: काही ब्रास जप्त, शेकडो ब्रास मोकळेच! अवैध वाळू साठ्यांवर महसूल विभागाच्या भूमिकेवर संशय

-राम काळगेनिलंगा : निलंगा तालुक्यातील शिरोळ, कोकळगाव व गिरकचाळ परिसरात नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा करून साठविण्यात आलेल्या वाळूच्या ढिगाऱ्यांबाबत तलाठ्यानी केवळ शिरोळ येथील अर्धवट वाळू जप्त केल्याने महसूल विभागाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. परिसरात ठिकठिकाणी वाळूचे मोठे साठे दिसून येत असताना संबंधित यंत्रणेने याची जप्ती का केली नाही ? असा सवाल उपस्थित केला जात असून महसूल विभागाच्या कार्यपध्तीवर ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मागील आठवड्यात मध्यरात्री पोलिसांनी शिरोळ (वांजरवाडा) ता. निलंगा येथे अवैध वाळू उपशाविरोधात धाड टाकून कारवाई केली. मात्र कारवाई दरम्यान अनेक ट्रॅक्टर घटनास्थळावरून पसार झाले तर पात्रामध्ये एकच अडकलेले ट्रॅक्टर जप्त करून गुन्हा दाखल करण्यात आला उर्वरित पळून गेलेल्या त्या वाहनांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. .पोलिसाच्या कारवाई नंतर तेथील तलठ्यानी केवळ कांही ब्रास वाळू जप्त केली आहे. आणखी शेकडो ब्रास वाळू शिरोळ, गिरकचाळ व कोकळगाव परिसरातील शेतामध्ये जप्तीविना दिसत आहे. हे अवैध वाळू साठे कायम असल्याने या संपूर्ण प्रकारामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, शिरोळ व गिरकचाळ परिसरात नदीपात्रातून रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करण्यात ये असून अवैध वाळू विविध ठिकाणी साठवून ठेवण्यात आली. .एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपसा आणि साठा होत असताना संबंधित तलाठी, मंडळाधिकारी व महसूल कर्मचाऱ्यांना याची माहिती कशी नव्हती, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर महसूल विभागाने तत्काळ पंचनामे करून वाळू साठे जप्त करणे अपेक्षित होते. मात्र किरकोळ वाळू जप्त करून महसूल विभागाने चौकशीचा फार्स पूर्ण केला आहे. शिवाय अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने अवैध वाळू व्यवसायाला अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा सुरू आहे. महसूल विभागाच्या भुमिकेवर संशय निर्माण केला जात आहे..महसूल विभाग अनभिज्ञ की दुर्लक्ष?(शिरोळ वां) व गिरकचाळ परिसरातील वाळूचे ढिगारे उघडपणे दिसत असताना महसूल विभागाला त्याची माहिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे संबंधित तलाठी व मंडळाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पळून गेलेल्या ट्रॅक्टरचा शोध लागणार का?पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान घटनास्थळावरून पसार झालेल्या ट्रॅक्टरची संख्या आणि त्यांची ओळख याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. संबंधित वाहनांचा शोध घेऊन मालकांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. अवैध वाळू उपसा, साठवणूक आणि वाहतूक यामागील संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच शिरोळ व गिरकचाळ येथील वाळूच्या ढिगाऱ्यांवर तातडीने जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.