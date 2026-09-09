Karmad News : आईच्या मामाच्या गावाला आलेल्या एकुलत्या एक मुलाचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू

करमाड - आईसोबत तिच्या मामाच्या गावाला आलेल्या १२ वर्षीय एकुलत्या एक मुलाचा शेततळ्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना लामकाना (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथे बुधवारी (ता. ९) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. स्वप्नील प्रमोद वाहूळे (वय १२, रा. बाजार गेवराई, ता. बदनापूर, जि. जालना) असे मृत मुलाचे नाव आहे..स्वप्नील हा आईचा एकुलता एक मुलगा होता. तो आईसोबत लामकाना येथे आईच्या मामाच्या गावी आला होता. बुधवारी सकाळी तो मामाच्या शेतात गेला असताना शेताशेजारीच असलेल्या गणेश धोंडीराम बारबैले यांच्या शेतातील शेततळ्यात बुडाला. घटना लक्षात येताच ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत त्याला पाण्यातून बाहेर काढले.स्वप्नीलला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले..मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले. एकुलत्या एक मुलाचा अचानक मृत्यू झाल्याने आईवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. या घटनेमुळे लामकाना परिसरात शोककळा पसरली आहे.घटनेची माहिती मिळताच करमाड पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार सोपान डकले, शिवाजी मदेवाड अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.